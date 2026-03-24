伊朗局勢｜以媒：美國定4月9日為結束戰事目標日期

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國正在伊朗領導人進行對話，並聲稱伊朗渴望達成協議。以色列新聞網站Ynetglobal於3月23日引述以色列官員稱，華府已將4月9日定為結束戰爭的目標日期，這意味著約剩3周時間用於持續的戰鬥和談判。不過，相關報道未獲美國方面證實，伊朗方面也否認曾與美國談判或對話。



2026年3月8日，在伊朗首都德黑蘭，有油庫遭空襲後冒煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

Ynetglobal報道，在特朗普總統發表聲明後，一位以色列官員表示，華府將4月9日定為結束戰爭的目標日。這位官員表示，伊朗和美國之間的會談預計將於本周晚些時候在巴基斯坦舉行，並補充說，華府方面尚未向以色列通報與伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）接觸的具體情況。

該官員稱，若於目標日期結束戰爭，可讓特朗普稍後訪問以色列並接受「以色列獎」。該官員又表示，以色列方面評估，即使戰事持續至4月，伊朗仍有能力向以色列發射導彈，大概平均每天10枚。在今次戰事期間，有時每天發射12至15枚導彈，有時數量會降至約7枚。但伊朗一直難以發動大規模齊射，部分原因是指揮控制系統遭到破壞。

特朗普稍早時間表示，美國正在與一位「受人尊敬的」伊朗領導人進行對話，並聲稱伊朗渴望達成一項結束戰爭的協議。他並延長了伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限，推遲打擊該國發電廠及和能源基礎設施。以色列官員則透露，該「伊朗領導人」為卡利巴夫。