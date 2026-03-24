全球貿易局勢承壓　澳洲歐盟敲定貿易協議

澳洲和歐盟星期二（3月24日）簽署一項歷時八年才達成的貿易協議，取消了幾乎所有歐洲商品及澳洲幾乎所有關鍵礦產出口的關稅。



路透社報道，在美國特朗普政府向全球各國大幅提高關稅後，澳洲和歐盟加緊了貿易談判，最終達成這項協議。

雙方還簽署一項旨在加強安全和防務聯繫的協議。

2026年3月24日，歐盟委員會主席馮德萊恩在澳洲坎培拉國會大廈舉行的眾議院聯席會議上向議員和參議員發表演說。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（von der Leyen）在一份聲明中說：「歐盟和澳洲在地理上可能相距遙遠，但我們的世界觀卻非常接近。」

「通過這些在安全、防務、貿易領域充滿活力的新夥伴關係，我們正變得更加密切。」

她也說，取消從澳洲進口關鍵礦產的關稅，對於擺脫對中國的依賴、實現供應鏈多元化至關重要。

協議將取消歐盟出口至澳洲商品99%以上的關稅，每年為企業削減10億歐元的關稅。預計未來十年，歐盟對澳州的出口將增長高達33%。

澳洲總理阿爾巴尼斯在新聞發布會說，澳歐協議每年將為澳洲經濟帶來約100億澳元，他也說，歐盟取消對幾乎所有澳洲關鍵礦產的進口關稅將有助於穩定全球供應鏈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

