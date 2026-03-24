霍爾木茲海峽卡住日本「油路」？　業界憂慮不能加熱溫泉

對於原油進口超九成依賴中東的日本而言，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）能否暢通通行，可謂「性命攸關」。眼下，從製造工廠到公共浴場，日本各行各業正普遍陷入燃油採購困難。



《日經亞洲》24日報道，日本正遭遇嚴峻能源危機。受燃料緊缺、油價飆升雙重影響，從重工業到民生服務業的各類企業都相繼承壓、陷入癱瘓。為應對原油供給受阻，日本計劃動用石油儲備，但面對電力減產、工廠停工、公共交通受限等連鎖問題，這一補救措施收效有限。

3月中旬，日本第二大鋼鐵企業「JFE鋼鐵」就因重油不足，直接關停了廣島縣福山市附近廠區的一座火力發電機組。該機組依靠廠區高爐廢氣加之重油發電。一名知情人士直言，隨著油價走高，「外購電力都可能比自備發電更為劃算。」

與此同時，位於兵庫縣丹波筱山市的溫泉設施「丹波筱山暖意之鄉」宣布，將於3月28日臨時停業。這家在關西地區頗具人氣的浴場，依靠重油鍋爐加熱溫泉水，而供貨商近日已通知將停止供油。

「我們經營20多年，從沒遇到過這種情況，」浴場社長擔憂道，「只剩冷水根本沒法營業，沒有重油，我們什麼都做不了。」

日本溫泉療養（資料圖片，Getty）

而這只是衝擊的「冰山一角」。報道稱，目前，石腦油、重油最先承壓；但如果局勢持續惡化，煤油、航空燃油等品類也將出現短缺。

截至3月14日，日本航空燃油、重油庫存可支撐約60天，汽油庫存約12天，柴油庫存約14天。核心成品油整體供應量，較衝突前下滑約10%。

一名石油企業高管坦言，雖然日方早已將霍爾木茲海峽封鎖列為最壞情景之一，但如果封鎖持續三至四個月，日本供油體系將遭受重創；另有一名業內人士還提到，由於日本煉油設備現代化程度不足，例如「裂解重油增產汽油」等調整產能結構的空間也十分有限。

在日本經濟運轉中，由原油提煉而來的重油和柴油應用廣泛，覆蓋工廠、電廠、航運、浴場等多個領域。隨著原油價格上漲，兩類油品採購成本同步走高，市場流通量還在持續收縮。

據日媒披露，受霍爾木茲海峽受阻、油品缺口擴大影響，日本多家石油企業已開始實行定向供貨，優先保障核心客戶。

2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突中，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的港口。 （Reuters）

日本最大煉油商「引能仕」（Eneos）在關東地區的一名燃油經銷商高管透露稱，現在手握成品油庫存的貿易商優先向老客戶供貨，「頻繁更換供貨商的企業，現在很難買到燃油了。」

僅次於引能仕的日本第二大石油公司「出光興產」（Idemitsu）也傳出縮減油品供應的消息，相關負責人證實，企業正通過提前規劃銷售節奏應對供應緊張。

交通運輸行業同樣承壓明顯。中東衝突升級後，由重油製成的船用燃油價格漲幅超過一倍。航運企業把部份成本轉嫁到運費當中，貨主負擔隨之加重。日本最大航運公司「日本郵船」（NYK）雖表示，目前運營暫未受影響，但「已無法開展提前備油等常規彈性操作」。

依靠海運煤炭發電的「日本中電公司」（Chugoku Electric Power）同樣表示，眼下雖未受到直接衝擊，但「對於資源完全依賴進口」的日本而言，現在面臨的是「生死攸關的危機」。

該企業社長預判，如果僵局延續，今年11月之後的日本冬季供電壓力將顯著上升。

圖為2025年4月13日，從日本東京晴空塔（Tokyo Skytree）俯瞰東京的景色。（Getty Images）

柴油短缺的影響也在繼續擴散。長崎縣的客運航運公司「瀨川汽船」（Segawakisen）因運營柴油緊缺，從本周一開始，將西海至佐世保的往返班次由每天11班壓縮至9班，並取消午間班次，優先保障學生和通勤人群出行。

上周六，依託煤炭與柴油發電的「日本電力開發公司」（J-Power），下調了長崎縣松浦電廠兩台機組發電量。這家日本最大的電力批發商直接削減了1吉瓦發電，體量相當於一座核電站的裝機容量。

依賴柴油的公交行業同樣人心惶惶。3月中旬，東京都交通局二季度公交柴油採購招標流標，為避免公交運營中斷，政府正考慮與供應商單獨協商簽訂私人合同；川崎市同期柴油招標同樣失敗，只能上調報價適配市場價。

作為日本交通運輸行業的關鍵人物，日本巴士協會會長、伊予鐵集團社長清水一郎近日談到，他對柴油供應緊張及供應商囤積居奇現象表示嚴重關憂。

「全國柴油供應恐慌蔓延。我們從多地一線巴士運營商那裏了解到了各種各樣的問題，包括供應商出現暫停出售燃油的情況。」他說。

日本石油協會（PAJ）數據顯示，截至3月14日，日本煉油廠的周開工率僅為72.5%，較前一周下滑8.4個百分點；與此同時，煉油廠正在削減通常以較低價格出售的富餘油品產能。3月8日至14日，日本成品油庫存約為682萬千升，較前一周下降約6%。

當地時間周一（23日），該協會會長木藤俊一呼籲高市政府投放第二批戰略石油儲備。他建議，第二批的釋放規模應與第一批相當。此前，日本政府已於3月13日宣布啟動首批約8000萬桶（相當於45天消費量）的民間儲備釋放，創下1978年儲備制度建立以來最大釋放紀錄。

木藤也是前文提及的出光興產的社長。作為業內人士，他坦言，自己從未預料到霍爾木茲海峽會關閉。

在當天的新聞發布會上，關於供應多元化方面，木藤還主張加大阿拉斯加原油投資，並將厄瓜多爾、哥倫比亞、墨西哥列為備選供油地。

次日，當地時間24日，日本首相高市早苗在有關中東局勢的內閣會議上表示，將從本週四（26日）起開始釋放「相當於一個月消費量」的第二批國家石油儲備，同時計劃在3月內動用儲存在日本境內的「產油國聯合儲備」。

綜合路透社報道，沙特阿拉伯、阿聯酋和科威特在日本境內合計儲備約1300萬桶石油，相當於日本7天的消費量。日本在緊急狀態下享有優先取用權。

而眼看盟友深陷能源危機、忙於兜底保供之際，美國順勢趁火打劫。據CNBC報道，美國內政部長伯格姆（Douglas James Burgum）於周一重提，美國能夠為亞太盟友提供「可靠」的替代能源供應。

2026年3月24日，《華爾街日報》引述據兩名美國官員報道，數千名美國海軍陸戰隊員將於3月27日抵達中東，這剛好也是美國總統特朗普（Donald Trump）要求伊朗重開霍爾木茲海峽的期限。圖為美國第31海軍陸戰隊遠征隊（31st Marine Expeditionary Unit）成員。（FB@31st Marine Expeditionary Unit）

「它們希望從美國購買更多能源。」剛到訪過日本的伯格姆宣稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）推行的能源主導議程，旨在為美國盟友提供穩定的替代能源供應，讓他們「不必被迫從那些發動戰爭或資助恐怖主義的國家進口。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

