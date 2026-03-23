伊朗外交部述霍爾木茲海峽通行原則　非敵對船隻協調後可安全通過

伊朗外交部22日發表聲明，稱霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）並未被封鎖，在遵守因戰爭形勢而採取的必要措施前提下，船舶仍可繼續在該水道航行，聲明同時闡述了伊方關於霍爾木茲海峽航運和航行安全的原則立場。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）21日晚曾在社交媒體發文，要求伊朗48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀伊朗各類發電廠。



2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

新華社報道，伊朗外交部在聲明中表示，美國和以色列對伊朗發動軍事侵略之後，波斯灣和霍爾木茲海峽局勢危險，地區航運和航行安全受到直接影響。為行使合法自衛權，伊朗採取一系列措施，以確保侵略者及其支持者不會將霍爾木茲海峽濫用於推進其侵略目標。

聲明說，屬於美國、以色列以及其他參與侵略國家的船隻，並不符合正常和非敵對通行條件，伊朗將依法予以處理；屬於其他國家或與其有關聯的非敵對船隻，只要沒有參與或配合針對伊朗的侵略行動，並遵守伊朗方面公布的安全規章和措施，即可在與伊方主管部門協調後，安全通過霍爾木茲海峽。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

聲明強調，要全面恢復霍爾木茲海峽的可持續安全與穩定，針對伊朗的軍事侵略和威脅必須停止，美國和以色列破壞伊朗穩定的行動必須停止，伊朗合法利益必須得到充分尊重。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Aragchi）當天通過社交媒體闡述了上述原則，同時強調伊朗不會屈服於威脅。