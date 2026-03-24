伊朗宣告霍爾木茲海峽主權新規　向過境油輪徵收200萬美元通行費

伊朗官方3月22日公開發聲稱，正對通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的部份油輪收取200萬美元（約1560萬港元）通行費，並將此確立為新「主權體制」。此番言論發表前一日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告稱，若伊朗48小時內不開放海峽將摧毀其發電廠，伊朗回應將報復海灣基礎設施；特朗普隨後將打擊「推遲5天」。伊朗稱其「因懼怕反擊而撤銷通牒」。



伊朗國會議員博魯傑爾迪（Alaeddin Boroujerdi）22日向伊朗媒體證實，當局已開始向部份過境船隻收取200萬美元費用，反映海峽時隔數十年後建立起新的「主權體制」，彰顯伊朗實力。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

據《勞氏船舶日報》（Lloyd's List）報道，伊朗革命衛隊正於霍爾木茲海峽建立一套新機制，實質上打造一條「安全航道」，並向經過審查的油輪提供通行權。據報至少有一宗案例，涉及向伊朗支付200萬美元。目前，包括中國、印度、巴基斯坦、馬來西亞及伊拉克在內的數個國家政府，正與德黑蘭就船舶過境事宜展開談判。

海事情報公司Windward AI22日報告稱，霍爾木茲海峽交通「接近崩潰」，過去七天僅錄得16次公開的船舶自動識別系統（AIS）通航紀錄。

該海峽平時承載全球約兩成液化天然氣（LNG）貿易及每日2000萬桶石油運輸，當前封鎖態勢已推高航運與保險成本，引發全球經濟憂慮。