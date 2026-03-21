伊朗外長：正與日本磋商 擬允許其船隻通過霍爾木茲海峽
撰文：王海
出版：更新：
【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月20日接受日本共同社電話採訪時透露，伊朗準備在與日本磋商後，允許與日本船隻通過目前被封鎖的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。
阿拉格齊表示，伊朗已就暫時解除封鎖海峽與日本展開討論。
當談到結束戰爭，阿拉格齊強調：「我們不接受停火。我們希望戰爭徹底、全面、永久地結束。」
這是自2月28日美國與以色列向伊朗發動進攻以來，阿拉格齊首次接受日本媒體採訪。
據共同網報道，隨着戰事升級和霍爾木茲海峽被封鎖，大量與日本有關的船隻滯留在波斯灣。現時的情況對於90%以上原油進口依賴中東的日本而言，能否穿越海峽至關重要。
日本國內高度關注與伊朗的談判進展。
阿拉格齊斷言：「我們並未封鎖海峽，我們封鎖的是攻擊伊朗的敵方船隻。阿拉格齊強調，除敵對國家外，其他國家的船隻如欲通過海峽，均可通行，並已做好準備，在與相關國家協商後，確保其安全通行。
阿拉格齊曾在2008至2011年擔任伊朗駐日本大使。
英國允美國用中東基地 美媒：伊朗向迪戈加西亞美英基地發射導彈美國防部傳計劃向伊朗派地面部隊 特朗普否認：派兵不會告訴你們伊朗戰爭｜德黑蘭石油產品獲美國有條件放寬制裁 料涉1.4億桶伊朗導彈攻擊迪戈加西亞島基地 日船或准通過霍爾木茲海峽｜最新