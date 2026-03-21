伊朗外長：正與日本磋商　擬允許其船隻通過霍爾木茲海峽

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月20日接受日本共同社電話採訪時透露，伊朗準備在與日本磋商後，允許與日本船隻通過目前被封鎖的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



阿拉格齊表示，伊朗已就暫時解除封鎖海峽與日本展開討論。

當談到結束戰爭，阿拉格齊強調：「我們不接受停火。我們希望戰爭徹底、全面、永久地結束。」

圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦舉行的聯合國裁軍談判會議特別會議上發表講話，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

這是自2月28日美國與以色列向伊朗發動進攻以來，阿拉格齊首次接受日本媒體採訪。

據共同網報道，隨着戰事升級和霍爾木茲海峽被封鎖，大量與日本有關的船隻滯留在波斯灣。現時的情況對於90%以上原油進口依賴中東的日本而言，能否穿越海峽至關重要。

日本國內高度關注與伊朗的談判進展。

阿拉格齊斷言：「我們並未封鎖海峽，我們封鎖的是攻擊伊朗的敵方船隻。阿拉格齊強調，除敵對國家外，其他國家的船隻如欲通過海峽，均可通行，並已做好準備，在與相關國家協商後，確保其安全通行。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

阿拉格齊曾在2008至2011年擔任伊朗駐日本大使。