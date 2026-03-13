伊朗戰爭削減天然氣供應　威脅化肥生產　印度籲中國放寬尿素出口

由於中東衝突削減國內天然氣供應，威脅到化肥生產，印度政府已請求中國允許出售部份尿素貨物。



彭博社周四（3月12日）引述知情人士稱，隨著波斯灣衝突擴大擾亂液化天然氣供應，並迫使印度部份化肥生產商停產，印度官員已請求中方考慮放寬尿素出口限制。

2021年3月24日，中國江蘇省連雲港市，工人使用大型機械將國內尿素從碼頭吊運至貨輪出口。（資料圖片，Getty）

在伊朗戰爭擾亂全球貿易並加劇糧食和能源供應風險之際，各國正採取不同尋常的措施以確保關鍵大宗商品供應。知情人士稱，相關討論仍在進行中，尚未作出決定。

中國透過配額制度管理尿素出口。其中一名知情者透露，儘管北京去年曾批准包括對印度的部份出口，但2026年的出口配額尚未劃撥。

印度化肥部發言人未立即回應置評請求。中國商務部也未立即回覆傳真置評請求。

雖然目前尚未立即面臨化肥缺口，但任何長期的天然氣供應干擾，將迫使世界最大尿素進口國印度在6月耕種期開始前尋找更多供應來源。

2026年3月7日，印度阿薩姆邦（Assam）納高恩區（Nagaon）的部落婦女在稻田中清理雜草。（Getty）

其中一名知情人士稱，受中東衝突影響的天然氣供應，或可從中國、俄羅斯、印尼、馬來西亞和埃及等地補齊。

