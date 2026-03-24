日本與法國據報擬就核能等領域加強合作　包括開發新一代核反應堆

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於本月31日訪日會見日本首相高市早苗。日本傳媒引述多名外交消息人士表示，兩國政府計劃達成涵蓋核能、人工智慧（AI）、國際衛生領域等合作事項的聯合文件。



日本共同網報道，兩國首腦預計將在會談後發表以安全保障與能源領域合作為核心的聯合聲明。消息人士指出，兩國首腦將在會談中就能源穩定供應的重要性達成共識，擬就現有核電站的安全運轉以及對乏燃料進行再利用的「核燃料循環」確認合作，還會就福島第一核電站的現狀，商定推進反應堆報廢工作。

圖為位於法國格拉沃林（Gravelines）的核電站外一景。（Reuters）

兩國還希望借首腦會談的契機計劃舉行外長防長磋商（2+2），確認具體的合作內容，預料將在磋商中就擴充自衛隊與法軍的聯合訓練以及網路領域合作展開討論。而日方或將就包括修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件在內的防衛力強化方針作出說明。

法國是今年七國集團（G7）的輪值主席國，日本希望在廣泛領域深化兩國關係。此外在一系列會談中，雙方還將就強化關鍵礦產供應鏈、確保AI的安全性以及在印度太平洋地區的第三國提供衛生支援等議題交換意見。