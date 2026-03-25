英媒：伊朗向國際海事組織發信　非敵對船隻可通過霍爾木茲海峽

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第26日之際，據英媒報道，伊朗向國際海事組織（International Maritime Organization）成員國發出信件，稱「非敵對船隻」（non-hostile vessels）可以「在與伊朗政府協調下」通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



據報道，伊朗外交部3月24日向國際海事組織成員國發出信件。信中稱，德黑蘭已「採取必要且適度的措施，防止侵略者及其支持者利用霍爾木茲海峽對伊朗發動敵對行動」。

自2月28日美國、以色列對伊朗發動戰爭以來，這條至關重要的航道實際上已被關閉，只有極少數商船能夠通過。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

此前，全球約五分之一的石油以及服務於海灣國家的絕大多數貨船和貨櫃船都經由該海峽運輸。

報道指，約有3200艘船現時滯留在海灣，不願冒險通過這條最窄處僅39公里（約21海里）的狹窄海峽。自衝突爆發以來，至少有22艘船遭到伊朗襲擊。

國際海事組織是聯合國旗下機構，負責制定國際航運標準。該組織上週召開成員國緊急會議，以應對這場危機。伊朗正就建立一條人道走廊進行談判，讓物資極度短缺的船隻離開海灣。

近日，船隻追蹤數據顯示，伊朗允許少量船隻通過其領海內的一條航線。分析家認為，這條航線允許伊朗政府在船隻通過前核實其身分。

據勞氏海事數據（Lloyd’s List Intelligence）和一位知情人士透露，部份船隻已向伊朗支付高達200萬美元（約1565萬港元）的費用，以確保安全通過海灣。

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾發出威脅，但沒有任何跡象表明德黑蘭打算放棄對該霍爾木茲海峽航道的控制權。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

伊朗官員和政界人士表示，即使目前的衝突結束，海峽也不會恢復到戰前狀態。

德黑蘭在信中表示，與美國和以色列有關的船隻，以及「其他參與侵略的船隻，不符合無害或非敵對通行的條件」。