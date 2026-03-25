巧合？彭博揭特朗普發帖前15分鐘　油市暴增近6億美元期貨交易

交易員們爭相在石油市場押注了價值約5億美元的交易，而就在15分鐘之後，美國總統特朗普（Donald Trump）發布一則聲稱「與伊朗對話富有成效」的社媒帖文，從而導致原油價格暴跌並引發其他資產劇烈波動。這不是巧合？



當地時間3月23日，英國《金融時報》（Financial Times）根據其測算，加之彭博社數據報道指出，紐約時間當天上午6時49分至6時50分之間，約有6200份布蘭特原油（Brent Crude）和西德州中級原油（West Texas Intermediate，WTI）期貨合約易手，這些名義價值高達約5.8億美元（約45億港元）的交易，恰好發生在特朗普發帖的一刻鐘之前。

外界指特朗普發帖前的5.8億美元巨額交易極不尋常▼▼▼

+ 1

同一時間，就在6時50分之前的27秒，布蘭特原油和WTI原油的交易量也出現躍升。緊隨着石油交易之後，追蹤標普500指數的股指期貨價格瞬間飆升，同一時段內的交易量也顯著放大。

目前尚不清楚當天的這些交易究竟是由單一實體還是多個實體所為。而在特朗普於上午7時04分發帖後，全球能源市場出現劇烈拋售，與此同時，由於投資者開始降低對於當前中東戰爭將長期持續的押注，標普500股指期貨和歐洲股市應聲上揚。

《金融時報》稱，這些「時機精準」的交易，不禁讓人聯想到近幾個月來在預測市場平台「Polymarket」上出現的一系列押注——那些押注針對的是美國何時對伊朗和委內瑞拉發動襲擊，且帶來了鉅額回報。

一名美國券商的市場策略師直言：「很難證明因果關係……但你不得不懷疑，在特朗普發帖前15分鐘，有誰會在那個時間點相對激進地拋售期貨？」

據報道，對於當天的市場波動，白宮副新聞秘書德賽（Kush Desai）堅稱：

特朗普總統以及本屆政府官員唯一關注的焦點，就是竭盡全力為美國人民謀取最大利益。

他還聲稱：「白宮絕不容忍任何政府官員利用內部消息非法牟利，任何在缺乏證據的情況下暗示官員從事此類活動的行為，都是毫無根據且不負責任的報道。」

然而，多家對沖基金指出，近幾個月來，此類在美國政府正式發布公告前進行大額交易的案例，其實已屢見不鮮。

一家大型對沖基金的交易員表示，能源諮詢師們近期注意到幾筆大宗交易，其交易時機顯得異常蹊蹺。另一名投資組合經理則稱，一系列規模龐大且時機精準的交易，已在投資者群體中引發了某種「挫敗感」。

他補充道：「憑我過去25年觀察市場的直覺，這確實極不尋常。現在是周一（3月23日）上午，今天既沒有重要經濟數據發布，也沒有美聯儲官員發表講話值得你去『搶先交易』（front run）。對於一個毫無『事件風險』的日子而言，這筆交易的規模顯得異常龐大……看來又有人藉此大發了一筆橫財。」

當地時間3月23日晚些時候，針對特朗普的帖文，伊朗伊斯蘭議會議長穆罕默德．巴蓋爾．卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在社交媒體X平台上發帖，否認伊朗與美國之間曾進行過任何談判。此舉引發了全球股市的回調，同時也刺激了能源市場的又一輪買盤。

卡利巴夫補充寫道：

（特朗普）散布假新聞的目的是為了操縱金融和石油市場，並試圖幫助美國和以色列擺脱其深陷的泥潭。

不過，也有一名大宗商品交易員告訴《金融時報》，與本已高度活躍的市場相比，特朗普發帖前的這些原油期貨拋售規模或許並不算特別巨大，但他們注意到，幾乎在同一時間，作為歐洲天然氣基準的TTF指數卻出現了明顯波動。

能源諮詢公司Energy Aspects的衍生品主管蒂姆．斯基羅（Tim Skirrow）表示：「（布蘭特原油和WTI原油的）成交量確實高於我在那個時段的預期水平，但話又說回來，其規模也並未達到『異常巨大』的程度。因此，我目前覺得很難將這些零散的線索串聯起來，理清其中的邏輯。」

他補充稱，近幾周以來，布倫特原油期貨和期權市場已吸引了大量資金流入。「從隨後的價格走勢來看，似乎幾乎所有市場參與者此前都持有好倉倉位。而這種極度一致的好倉押注，往往正是引發如此劇烈市場波動的必要前兆。」

事實上，自特朗普重返白宮以來，外界對於他利用職權操縱股市的質疑早已不是什麼新鮮事。

比如，去年4月初，特朗普執意在全球範圍內加徵所謂「對等關稅」，可突然又在4月9日宣佈對大部分國家暫緩實施90天。而就在特朗普4月9日宣佈這一關稅政策變化前的4小時，這位美國總統便在社交媒體上喊話買入股票，而美國股市當天如同被注入一劑強心針，一度應聲而漲，特朗普旗下公司股價也在當天大漲，漲幅為大盤漲幅的兩倍左右。

當時，美國輿論界普遍認為，特朗普本人及其關聯密切者通過操縱股市、進行內幕交易等不正當手段牟取了暴利。

【延伸閲讀】特朗普的伊朗賭局：既贏不了國內支持，也穩不住對華關係

+ 4

本文獲《觀察者網》授權轉載。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

