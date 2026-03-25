美國前中情局長：信伊朗多過特朗普　後者面對事實也不承認｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第26日之際，美國前中央情報局長布倫南（John Brennan）近日受訪談到伊朗戰事以及如何結束衝突時表示，他更傾向相信伊朗政權，而不是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。因爲特朗普即使在面對事實時，也絕不會承認真相。



美國前中情局局長布倫南指更傾向相信伊朗政府：

美媒MS NOW 的主持人唐辛（Symone Sanders-Townsend）就特朗普3月23日（周一）透露已與伊朗進行過對話，而伊朗議會議長卻表示雙方之間並未進行任何談判一事詢問布倫南。

唐辛指伊朗政府過往經常撒謊，但她對布倫南說：「我糊塗了！到底是怎麼回事？幫幫我，讓我冷靜下來。」

布倫南表示：「嗯，我傾向於相信伊朗而不是特朗普，因為他即便面對事實也拒絕承認，事實已經反覆擺在他面前。」

布倫南指：「很明顯，他現在很慌亂。他正試圖弄清楚如何才能擺脫他一手造成的這場災難。」

布倫南強調：「所以他（特朗普）會就談判發表這些言論；說伊朗現在發出信號，表明他們真的想達成協議，而且會按照我們的條件達成協議，我認為這種說法沒有一句接近事實。」

布倫南補充說，特朗普政府可能正間接地與某些人交談，但他又說：「我不認為現在有人代表伊朗政府與特朗普政府直接進行正式對話。」

布倫南曾在2013至2017年，在前總統奧巴馬（Barack Obama）麾下擔任中情局局長。