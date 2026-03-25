佛羅里達州海湖莊園選區州議席遭民主黨翻盤　特朗普後院選舉失利

美國民主黨候選人格雷戈里（Emily Gregory）3月24日在佛羅里達州議會補選中，擊敗共和黨對手馬普勒斯（Jon Maples），贏取第87選區州眾議院空缺席位。該選區涵蓋美國總統特朗普（Donald Trump）的海湖莊園（Mar-a-Lago），標誌着特朗普在其「後院」遭遇一場逆轉的敗仗。有分析指，這場選舉的結果象徵意義重大，或預示着民主黨有可能在11月國會中期選舉中佔據優勢。



紐約時報報道，自2024年總統大選以來，民主黨人已在多個共和黨或搖擺州翻轉超過20個議席；相反，共和黨尚未曾奪回任何民主黨的席位。

而在此次選舉中，特朗普曾在自家媒體Truth Social上公開支持馬普勒斯，共和黨議員唐納德（Byron Donalds）也為其拉票，但最終未能扭轉局勢。

佛州民主黨主席佛里德（Nikki Fried）表示，民眾受夠了政壇混亂與民生物價高漲，可能轉向支持能推行穩定與務實政策的領袖。

民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）在社交媒體X上發文慶祝稱：「如果民主黨人能在特朗普的後院獲勝，我們肯定能在全國任何地方獲勝。十一月見！」

中期選舉定於11月舉行，屆時將進行美國眾議院、三分之一的參議院席位以及多場州長和州議員的選舉。

諷刺的是，儘管總統特朗普本週才在田納西州的一場活動中，公開批評郵寄投票是「郵寄作弊」，他過去也一直將其描述為一場騙局，但他本人卻是透過郵寄選票參與了這次選舉。