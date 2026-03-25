佛羅里達州海湖莊園選區州議席遭民主黨翻盤　特朗普後院選舉失利

撰文：林嘉敏
出版：更新：

美國民主黨候選人格雷戈里（Emily Gregory）3月24日在佛羅里達州議會補選中，擊敗共和黨對手馬普勒斯（Jon Maples），贏取第87選區州眾議院空缺席位。該選區涵蓋美國總統特朗普（Donald Trump）的海湖莊園（Mar-a-Lago），標誌着特朗普在其「後院」遭遇一場逆轉的敗仗。有分析指，這場選舉的結果象徵意義重大，或預示着民主黨有可能在11月國會中期選舉中佔據優勢。

紐約時報報道，自2024年總統大選以來，民主黨人已在多個共和黨或搖擺州翻轉超過20個議席；相反，共和黨尚未曾奪回任何民主黨的席位。

而在此次選舉中，特朗普曾在自家媒體Truth Social上公開支持馬普勒斯，共和黨議員唐納德（Byron Donalds）也為其拉票，但最終未能扭轉局勢。

佛州民主黨主席佛里德（Nikki Fried）表示，民眾受夠了政壇混亂與民生物價高漲，可能轉向支持能推行穩定與務實政策的領袖。

民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）在社交媒體X上發文慶祝稱：「如果民主黨人能在特朗普的後院獲勝，我們肯定能在全國任何地方獲勝。十一月見！」

中期選舉定於11月舉行，屆時將進行美國眾議院、三分之一的參議院席位以及多場州長和州議員的選舉。

諷刺的是，儘管總統特朗普本週才在田納西州的一場活動中，公開批評郵寄投票是「郵寄作弊」，他過去也一直將其描述為一場騙局，但他本人卻是透過郵寄選票參與了這次選舉。

特朗普：若民主黨人不同意為機場安全提供資金　將向機場部署ICEWSJ：美國民主黨內部矛盾嚴重　進步派正醞釀推翻參議院領袖舒默多數美國民眾認為特朗普執政方向錯誤　共和黨內支持度下滑
美國
美國共和黨
美國民主黨
特朗普
美國政壇