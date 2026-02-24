多數美國民眾認為特朗普執政方向錯誤　共和黨內支持度下滑

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表國情咨文前夕，一項由全國公共廣播電台（NPR）、美國公共電視網（PBS）及馬里斯特民調中心（Marist Poll）聯合進行的調查顯示，大多數美國成年人認為特朗普在其第二任期內正將國家帶往錯誤方向，其共和黨內支持度亦顯著下滑。



於1月27日至30日進行的民調發現，55%的成年人認為特朗普「使國家變得更糟」，此比例較其第一任期同期上升13個百分點，並較去年4月增加4個百分點。調查同時顯示，對美國三權分立制度運作有信心的民眾比例，從2025年3月的43%下降至最新的32%。

Marist Poll民調顯示，在談到國家現狀時，大多數美國人認為美國並不強大，甚至完全不強大。事實上，百分之六十的美國人認為國家狀況比一年前更糟，更多美國人認為權力製衡體系運作不良。（Marist Poll）

黨派分歧依然顯著：90%的民主黨支持者認為國家狀況較一年前惡化，而82%的共和黨支持者則認為有所改善。然而，特朗普在共和黨內部的支持度出現鬆動。認為其具備足夠精神能力履行職務的共和黨人或親共和黨選民比例，從2025年2月的75%下降至今年1月的66%；認為其道德操守良好的比例亦從55%下滑至42%。

此結果與皮尤研究中心（Pew Research Center）1月民調相呼應，該調查顯示僅27%美國成年人支持特朗普的全部或大部分政策。