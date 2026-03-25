遊日注意｜路透：受全球通脹衝擊　日本賞櫻野餐成本明顯上漲

路透社報道，日本標誌性「花見」（hanami）櫻花野餐習俗，正受到全球通膨衝擊，與之相關的14種熱門野餐商品，價格明顯上漲。據第一生命研究所3月24日發布數據顯示，追蹤相關食品與飲料價格的「花見指數」自2020年以來已累計上漲25%。



每年三月底至四月初，日本民眾會在公園與河岸鋪設餐布，攜帶便當與飲料，與親友在盛開的櫻花樹下野餐慶祝。這項名為「花見」的傳統活動，如今亦難免受到物價推高影響。

報道指，該指數追蹤飯糰、便當、炸雞、薯片、啤酒等14種熱門野餐商品的加權平均價格。數據顯示，今年2月「花見」相關商品價格較去年同期上漲4.2%，較2020年基準年上漲25%。

其中，日本甜包價格漲幅最大，較2020年上漲46.1%。其次是碳酸飲料45.7%，飯糰則為45.0%。

人們在東京北野丸公園櫻花旁享用「花見」野餐。（資料圖片，Getty）

第一生命研究所首席經濟學家熊野英生（Hideo Kumano）表示，日圓走弱及全球大宗商品價格上漲，導致日本面臨成本推升型通膨，「花見」正受到全球通膨趨勢負面影響。

日本在歷經數十年通縮後，近年因日圓貶值與進口成本升高，通膨壓力持續攀升。核心消費者通膨率在日本央行2%的目標上維持近四年，直至2月才因燃料補貼暫時放緩至1.6%。