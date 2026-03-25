伊朗｜菲律賓油價翻倍剩45日儲備　宿霧太平洋取消部份國際航班

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第26日之際，據英媒報道，自2月28日戰爭爆發以來，菲律賓的柴油和汽油價格已經翻了一倍多；菲律賓政府表示，只剩下約45日的燃料儲備。受燃油成本上漲的影響，菲律賓主要航空公司宿霧太平洋航空​​（Cebu Pacific）據報已取消或減少多條國際航班。



《英國廣播公司》3月25日報道，菲律賓成為全球首個因伊朗戰爭而宣布進入國家能源緊急狀態的國家。

總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示，他已簽署一項行政命令以保障能源安全，並指出該國能源供應的可用性和穩定性正面臨「迫在眉睫的危險」。

2026年3月25日，菲律賓總統小馬科斯（Marcos Jr.）抵達馬尼拉馬拉坎南宮（Malacanang Palace），準備舉行記者會。(Reuters）

美國和以色列與伊朗的戰爭以及霍爾木茲海峽的封鎖，給全球能源市場帶來巨大衝擊，導致能源短缺和價格上漲。

報道指，菲律賓98%的石油依賴從海灣地區進口，自2月28日戰爭爆發以來，該國的柴油和汽油價格已經上漲超過一倍。

在3月25日（周三）的新聞發布會上，小馬可斯敦促菲律賓民眾不要恐慌，並表示政府正在努力確保額外的燃料來源。

馬可斯說，他「相當有信心」在現有庫存（足夠使用45天）耗盡之前，能夠確保足夠的燃料供應。

據路透社報道，菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，菲律賓正與華盛頓方面合作，爭取獲得豁免，以便從受美國制裁的國家獲取石油並保障供應。

羅穆亞爾德斯向路透社表示：「我們正與美國國務院合作，爭取獲得豁免，以便從受美國制裁的國家購買石油。」

當被問到從委內瑞拉和伊朗進口石油是否也在討論之列時，羅穆亞爾德斯表示「所有選項都在考慮之中」。

宿霧太平洋航空​​在3月24日的聲明中表示，全球燃油價格「與2025年的平均水平相比已翻了一倍以上」。

能源部長Sharon Garin23日在新聞發布會上表示，菲律賓的航空燃油儲備平均可供使用38天，並補充說，該國的庫存水平尚未達到令人擔憂的程度。

航班中斷最快將於4月13日開始，部份10月24日的航班也將受到影響，受影響的航班包括前往泰國、新加坡和澳洲的航班。