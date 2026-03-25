伊朗｜美國年輕人誤以為與伊拉克開戰：最高精神領袖是誰？｜有片

美國的春假（Spring Break）是一個為期一至兩星期的學校假期，通常在每年的3月或4月，高峰期在3月中旬。有美國媒體近日就前往沙灘訪問大量正在享受春假的年輕人，有人搞不清楚究竟美國正與伊朗（Iran）還是伊拉克（Iraq）打仗，亦有人從未聽過Ayatollah一詞（編按：這裏指的是伊朗最高精神領袖哈梅內伊，Ayatollah Ali Khamenei，Ayatollah為真主的象徵），而當被問到現時美國最迫切的問題時，有人回答是我之後要穿哪件比基尼，亦有人回答是肥胖問題。



美國不少正在放春假的年輕人對時事漠不關心：

據《紐約郵報》報道，一位年輕女子對着鏡頭表示：「在沙灘上曬日光浴。這是我現在生活中最重要的事。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）打擊非法移民的行動？一位男士對此毫不在意。

一名男子表示，「移民局（ICE）——我個人並不關心，我是合法移民，」然後對着鏡頭舉起了杯子。

當被問到他們認為特朗普「最近在做什麼」時，一位棕髮女子提到：「美洲灣（Gulf of America）。那是我最後在關注的事情。」

另一位年輕女子向霍士新聞的主持人表示：「我們要和伊拉克開戰了，這太瘋狂了。」（編按：應該是與伊朗開戰）

當主持人提到被暗殺的伊朗最高精神領袖哈梅內伊時，這些反應遲鈍的受訪者卻啞口無言。

「最高精神領袖是誰？」和「我以前從沒聽過這個詞」是其中一些令人沮喪的回答。

一位女孩說道表示：「我沒聽說過最高精神領袖。我昨天才聽說羅禮士（Chuck Norris）去世的消息。那對我來說更令人震驚。」，她指的是上週去世的荷理活動作明星，享年86歲。

當被問到如果他們掌權，會如何「對付伊朗」時，其中一人指會「找一群穿比基尼的女孩，讓她們在戰場上奔跑」，以此來分散敵軍的注意力，然後再向敵方開槍。

一位女士笑着說：「和她們調情。」

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當主持人問大家對委內瑞拉的情況了解多少時，一位受訪者反問，那是不是在西班牙？