英王查理斯三世據報4月訪美　料白宮出席國宴與紐約一日遊

美國傳媒引述消息人士指，英王查理斯三世（King Charles III）預計將於下月對美國進行為期3日的國事訪問。若能成行，將是查爾斯三世自登基以來首次對美國進行國事訪問。



綜合美國政治新聞網站Punchbowl News與《紐約郵報》報道，查理斯三世訪美旨在慶祝美國獨立250周年，行程預料包括在白宮出席國宴以及遊覽紐約市一日，他預料會在紐約一日遊覽中參觀九一一事件紀念館。

報道預料，查理斯三世還會在美國國會上發表演講，若能成事，將是自1991年以來，再有英國君主在美國國會發表演講。

上一次在美國國會上發表演講的英國君主，還要追溯到已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II），她在1991年於國會發表長達15分鐘的演講，聚焦英美關係，強調團結、法治與和平。

1991年5月16日，美國華盛頓特區，圖為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在美國國會發表演講，她自此成為首位在美國國會發表演講的英國君主。（Getty）

除英國君主外，還有其他國家領導人在美國國會發表演講，包括1952年的荷蘭女王朱麗安娜（Queen Juliana）；在1941年、1943年和1952年三度發表演說的英國首相邱吉爾（Winston Churchill）；2013年演講的教宗方濟各（Pope Francis）；以及在2022年發表演講的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。