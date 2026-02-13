英媒：安德魯曾向父母及查理斯三世借1.3億解決性侵案　分毫未還

美國司法部1月30日公布大量有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，讓曾與愛潑斯坦過從甚密的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）成為公眾焦點。據英媒報道，安德魯曾向其父母和兄長查理斯三世（King Charles III）借款1200萬鎊（約1.28億港元）以解決其與朱弗雷（Virginia Giuffre）的性侵案。朱弗雷曾聲稱17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並與安德魯發生性關係。



據英國《太陽報》報道，已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）為2022年達成的和解協議支付700萬英鎊（約7454萬港元）。菲臘親王（Prince Philip）當時已離世一年，他的遺產亦提供了300萬英鎊（約3195萬港元）。

2022年9月9日，圖為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與菲臘親王（Prince Philip）。（Getty）

查理斯三世據報當時亦支付了約150萬英鎊（約1597萬港元），其他的王室成員也有參與，試圖終結朱弗雷的性侵案對王室帶來打擊。一位消息人士稱：「安德魯至今分毫未還。」

報道引述消息人士稱，安德魯原打算用出售這處價值1900萬英鎊（約2億港元）的房產所得來償還他欠英國王室的1200萬鎊（約1.28億港元）。

惟安德魯最終幾乎並沒賺到什麼錢，因為這棟位於瑞士高檔度假勝地韋爾比耶（Verbier）的別墅背負沉重的抵押貸款。

一位消息人士指：「據目前所知，他至今仍未償還借款的數百萬英鎊中的一分錢。英國王室出這筆錢讓朱弗雷保持沉默，卻剝奪了她在法庭上申辯的機會，也讓她無法公開質疑他對事件的描述。」

2004年9月8日，美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）與大量知名人士關係密切，包括政界人士、演員和學者。愛潑斯坦曾因與未成年女性發生性關係而被定罪。（Getty）2025年4月20日，英國溫莎堡，前約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）出席傳統的復活節週日晨禱儀式。（Getty）

英國王室願意支付和解金，他們認為這有助於在2022年2月，英女王登基75週年白金禧年（Platinum Jubilee）慶典之前平息這場醜聞。

一位消息人士告訴《太陽報》：「安德魯對自己的家人隱瞞了他與愛潑斯坦關係的程度。他們資助安德魯向朱弗雷支付掩口費。他們相信了他的謊言，並協助他隱瞞真相。他的母親，已故英女王，因這宗醜聞而心碎。但她無法將安德魯逐出家門，因為他仍然是她摯愛的兒子。她知道，在她去世後，他的哥哥查理斯三世將會處理這個問題，儘管這只會把醜聞推遲到之後處理。」

過去很長一段時間，一張安德魯在愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），位於其倫敦家中摟着朱弗雷的照片，佐證了她的指控。馬克斯韋爾目前因性交易罪正在服刑20年。

2026年2月6日，一封新公布，來自淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友及助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右）的電郵似乎證實了一張惡名昭著照片的真確性。相中英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，左）手摟着朱弗雷（Virginia Giuffre，中）的腰。朱弗雷是愛潑斯坦性交易事件中的受害者。（網絡圖片）

安德魯一直否認有任何不當行為，但據報道，他向朱弗雷支付了1200萬英鎊的庭外和解金。

維吉尼亞於2025年四月自殺身亡，年僅41歲。

據報道，這筆賠償金於2022年3月支付，此前查理斯三世和其他王室成員都敦促安德魯達成和解。

這確保他永遠不必在美國法庭上與朱弗雷對簿公堂。

2026年2月11日，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，圖左男子）被指曾向其父母和兄長查理斯三世（King Charles III，圖右男子）借款1200萬英鎊（約1.28億港元）以解決其與朱弗雷（Virginia Giuffre，圖左女子）的性侵案。朱弗雷曾聲稱17歲時被愛潑斯坦販賣到英國，並與安德魯發生性關係。（網絡圖片）

美國司法部近日公布的愛潑斯坦案文件讓外界再度關注安德魯與其關係，安德魯據報已搬離其位於溫莎的居所皇家別墅（Royal Lodge），同時被指在擔任貿易特使期間，曾向愛潑斯坦洩露政府機密資訊，英國警方目前正檢視對安德魯的指控。