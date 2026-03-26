美陪審團裁定Meta與Youtube社媒成癮案存疏忽　賠償總額600萬美元

美國洛杉磯陪審團3月25日（周三）裁定，Meta以及Google旗下的YouTube存在疏忽，認為其設計的功能具有成癮性，導致一名年輕用戶遭受精神健康損害。Meta與YouTube必須支付補償性賠償金300萬美元，Meta將承擔70%，YouTube則承擔剩餘部分。懲罰性賠償金也為300萬美元，由Meta支付210萬美元，YouTube支付90萬美元。



綜合外媒報道，該案件由現年20歲、化名為K.G.M.的女性提起。她指控社交媒體公司開發的產品如同香煙或網絡賭場一樣令人上癮​​，並起訴擁有Instagram和Facebook的Meta，以及Google旗下的YouTube，理由是其無限滾動和演算法推薦等功能導致她焦慮和抑鬱。

Meta旗下擁有Instagram與Facebook等社媒（REUTERS）

陪審團認定Google和Meta在設計應用程式時存有疏忽，未能就其危險性發出警告。Meta與Google公司發言人均在裁決後表示，公司將對判決結果提出上訴。

此外，Snap和TikTok也是該案的被告。兩家公司在開庭前均與原告達成和解，但和解條款並未公開。