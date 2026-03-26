伊朗外長承認透過中間人與美國交換訊息　惟否認此舉意味談判

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）3月25日（周三）表示，伊朗沒有與美國舉行談判，並表示即便雙方透過中間人交換訊息，也不意味着這些溝通等同於談判。阿拉格奇亦稱，美國尋求快速勝利與政權更迭的戰爭目標均告失敗，呼籲鄰國與美國保持距離。



綜合外媒報道，阿拉格奇稱，「我們發出訊息，以警告或表明立場作為回應，這不是談判或對話，這只是訊息交換。美國現在談論談判，恰恰是承認失敗」。

阿拉格奇表示，伊朗高層正在審視美方提出的停戰方案，但無意與美國舉行會談。他稱伊朗已向世界表明「沒有任何國家能夠威脅其安全」，強調伊朗要求永久結束戰爭，並賠償戰爭造成的破壞。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

伊朗英文電視台Press TV周三報道稱，伊朗已透過中間人拒絕美國提出的15點和談方案，並提出5項停戰條件。但一位伊朗高級官員同日向路透社表示，儘管伊朗最初對美國提出的15點停戰計劃持消極態度，但伊朗仍在審視該提議。

據悉，伊朗5項停戰條件包括：要求美以徹底停止一切攻擊與暗殺行動；建立機制以確保戰爭不再重燃；賠償戰爭造成的損失；停止美以對黎巴嫩真主黨及伊拉克親伊朗民兵組織的所有攻擊；獲得國際社會對伊朗霍爾木茲海峽主權的承認與保障。