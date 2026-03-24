ICE便衣執法者機場當眾拘母女　拒出示證件惹議　女兒落淚| 有片

美國移民及海關執法局（ICE）兩名便衣執法人員3月22日在三藩市國際機場（SFO）當眾逮捕一名母親，還無視公眾要求驗明身分的要求，被捕母親的年幼女兒目睹事件在一旁哭泣。這一事件遭人影下並在網絡瘋傳，引發爭議。美國國土安全部（DHS）證實執法人員有拘捕母女二人，還稱涉事者是非法滯留美國。



根據影片顯示，一名未穿着制服的便衣人員用身體將一名女子控制在一個平台上，並在另一名同樣未穿着制服的執法人員的協助下將她帶走。圍觀者多次要求他們出示證件但未獲回應，美國廣播公司（ABC）旗下第7頻道引述目擊者指，他們無視公眾質疑，還一味拘捕她人的行為形似綁架。

美國國土安全部（DHS）隨後確認，被捕者為希門尼斯（Angelina Lopez-Jimenez）及其女兒溫蒂（Wendy），並稱該家庭「自2019年以來一直有未決的最終驅逐令」。

國土安全部稱希門尼斯在被帶往國際航廈處理時曾試圖逃跑和抵抗，當局正儘快將她們遣返危地馬拉。

三藩市市長盧里（Daniel Lurie）及加州政要嚴厲批評，州參議員維納（Scott Wiener）斥ICE為「暴徒」，並稱「不歡迎ICE來到三藩市」。聯邦眾議員前議長佩洛西（Nancy Pelosi）與穆林（Kevin Mullin）亦發表聯合聲明，譴責此為特朗普「不人道移民執法」的例證。