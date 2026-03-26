聯合國：正與美方談判　籲放行古巴人道主義能源進口

聯合國駐古巴協調員皮瓊（Francisco Pichon）3月25日表示，聯合國正與美方談判爭取放行人道主義能源進口；聯合國同時已向古巴提出一項耗資9410萬美元（約7.36億港元）的緊急計劃，包括建立燃料使用追蹤機制，以維持關鍵服務運作，避免古巴陷入人道危機。該計劃已於周二提交給數十名外交官與國際非政府組織代表，美方外交官亦獲邀出席。



法新社報道，皮瓊表示援助古巴行動計劃的可行性「顯然取決於燃料解決方案」，若古巴燃料儲備耗盡，局勢恐迅速惡化並造成人員傷亡。聯合國已提出「燃料可追溯性模型」（fuel traceability model），確保燃料用於計劃中優先考慮的關鍵服務，並考慮與非國營部門合作。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上月警告，若古巴無法獲得石油，將面臨人道主義「崩潰」風險。古巴民眾時常面臨停電困境，每次停電超過20小時，僅上週就發生兩次全國大停電。古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）已實施緊急措施以節約燃料，包括嚴格實行燃料配給制。

2026年3月21日，古巴哈瓦那，一名男子使用手電筒，當時古巴國家電網在美國實施石油封鎖期間，一週內第二次崩潰。古巴政府努力為約一千萬民眾維持電力供應，而發電基礎設施破舊。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）1月對古巴實施石油封鎖，加劇了古巴能源和經濟危機，同時亦向古巴共產黨政府施壓。