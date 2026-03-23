48小時倒數將盡：伊朗押注TACO　特朗普「接管古巴」圖謀同遇險？

特朗普（Donald Trump）在美國東岸時間3月21日下午7時44分向伊朗發出了「完全開放霍爾木茲海峽」的「48小時最後通牒」，威脅若然伊朗不從，將會攻擊伊朗發電廠，從最大的發電廠開始打。

香港時間3月24日早上：倒數計時見真章

攻擊發電的民用設施，近年做得最多的當然是俄羅斯， 不過2025至2026年的冬天又過去了，烏克蘭的發電能力在2026年1月比戰前大跌七成。但俄羅斯有因此贏得戰爭嗎？當然沒有。

直接攻擊發電廠作為施壓工具而非為了任何特定軍事目標，是戰爭罪行。特朗普當然不怕犯上戰爭罪行，但為了實行一個被證明失敗的戰爭手段而犯戰爭罪行，卻是非常愚蠢的行為。

特朗普對伊朗發出「最後通牒」：「如果伊朗不在從現在起48小時內『在毫無威脅的情況下，完全開放』霍爾木茲海峽，美國將打擊並摧毀其多座發電廠，先從最大的一座開始！」

此刻，在反神權政府的伊朗人也對美以轟炸感到不滿之際，依然將國內治安穩控在手的伊朗政府，當然不會在此等最後通牒面前屈服。伊朗已經透過官媒和政府高層發言，威脅如果美國敢攻擊伊朗的發電廠，所有波斯灣區內與美國或以色列有關的能源、資訊科技、海水化淡設施，甚至是持有美國國債的金融機構，都會變成合法的打擊目標。

美國和以色列對於伊朗固然有升級戰爭的空間，但伊朗也並不缺乏升級的途徑－－特別是，美國的海灣國家盟友近在咫尺，各國都有大量名符其實的「不動產」可以被不能完全防避的伊朗無人機和導彈輕易擊中和破壞。

攻擊發電廠當然會進一步削弱美國的道德地位。而在特朗普正將最快本周可部分抵達的大約5,000名海軍陸戰遠征隊（MEU）調來中東之際，除了轟炸核電廠之外，特朗普還有攻佔伊朗九成石油出口所依賴的哈爾克島（Kharg Island）、攻佔格什姆島（Qeshm Island）等伊朗緊握霍爾木茲海峽的幾個島嶼，以至直插伊朗核重地試圖奪走其400多公斤的60％高濃縮鈾等升級選項。

（Getty, Gemini）

上述每一個選項，都是風險極高、結果難料的豪賭。特朗普此刻似乎擺出了美國財長貝森特（Scott Bessent）口中那一種「以升級來降級」（escalate to de-escalate）的姿態。不過，特朗普的立場宣示搖擺不定。例如，在發布其48小時最後通牒的前一天，他在數小時之內就先聲明不想尋求停火，繼而又聲稱戰爭目標快要達成、將會「逐步（為戰爭）收尾」（winding down）。

伊朗當局此時似乎是在押注特朗普將會再次TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總會退縮）。同時，伊方亦公開表明霍爾木茲海峽將會向全球開放，除了「伊朗的敵人」之外。

上周末已有消息傳出伊朗革命衛隊（IRGC）正試圖建立選擇性開放海峽的機制，更有可能向美國「忠實盟友」日本開放航道。這些做法在外交上非常明智，而且有可能是日後直接長期實際管理霍爾木茲海峽進出的預備工作。這些行動將會大大增加美國不能打通海峽的外交、政治和經濟成本。

特朗普2月28日向伊朗發動轟炸之前大概沒有預想到伊朗會是如此難纏的敵人。

美國總統特朗普和以色列總理本內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（GettyImages）

按48小時倒數來算，美國東岸時間3月23日下午7時44分（也即是香港時間3月24日上午7時44分），特朗普的最後通牒將會到期。到時候，大家就會知道到底特朗普是不是真的敢一往無前的在伊朗戰爭中豪賭下去。

在地球另一邊的美國「後花園」，特朗普試圖將古巴變成「委內瑞拉2.0」的圖謀，也即將受到挑戰。

魯比奧的古巴「組合拳」

經過本年1月擄走馬杜羅（Nicolás Maduro）行動的驚人成功之後，古巴幾乎早就變成了特朗普的囊中之物。

67年以來，古巴幾乎也是靠外國能源接濟的國家。冷戰時代就是靠蘇聯。蘇聯解體之後，經歷過90年代的嚴重經濟衰退，委內瑞拉的查韋斯（Hugo Chávez）政府就變成了古巴石油的主要供應者，除了是表明其對古巴左翼反美立場的支持之外，也換來古巴醫生、護士、軍事和情報人員到委內瑞拉服務作回報。

2026年3月17日，古巴首都哈瓦那發生全國停電，隨後重新連接島上大部份地區電網，背景是國家國會大廈。（Reuters）

其後委內瑞拉石油生產大跌、國際油價從2000年代的高位回落，接替韋查斯的馬杜羅只能減少對古巴的支援。到馬杜羅被推翻之前，委內瑞拉平均只供應古巴每日3萬桶石油。而古巴每日石油需求達10萬桶，國內生產只得4萬桶。其餘就要靠墨西哥的左翼政府和俄羅斯等其他來源供應。

由於本世紀以來古巴原本依賴的農業出口大挫，其自奧巴馬時代和解政策得來的旅遊業外匯收入，又因後來特朗普上台和新冠疫情而受到嚴重衝擊。因此，本來在首都哈瓦那（Havana）以外，古巴人已經經常要面對能源供應短缺和停電。雖然近年中國製造的太陽能板大量輸入，緩和了一些能源短缺的情況，卻不能根本解決問題。

過去五年，古巴人民大量外移，人口減少了大約五分之一。

2026年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在國務卿魯比奧（Marco Rubio）的陪同下，在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號。（Reuters）

馬杜羅被擄走、委內瑞拉換上暫時對特朗普言聽計從的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）掌權之後，特朗普當局在身為古巴移民後裔的國務御魯比奧（Marco Rubio）主導之下，向古巴打出了非常精明的「組合拳」：先是除掉了委內瑞拉這個古巴石油「靠山」，再以關稅威脅以墨西哥為首的其他國家不要再向古巴輸出石油，並且施壓全球各國將作為古巴最大外匯收入來源的古巴醫生趕回古巴（按：全球有近2.4萬人，遍佈五十多國，包括墨西哥、意大利、卡塔爾等）。

古巴過去3個月來已沒有收到外國的石油供應。能源短缺導致外國飛機到古巴不能加油回程、酒店醫院斷電，旅遊業嚴重受挫。國內僅餘的製造業和礦業都因為能源短缺而停產、減產。古巴唯一的外匯來源，就只剩下大都在美國的古巴人把錢寄回國（佔其外匯收入大約三分之一）。

這一招組合拳非常有效，遠較特朗普無端轟炸伊朗來得高明。魯比奧不費一兵一卒就迫得古巴逐漸退讓。過去3個月來，古巴已經釋放了一些政治犯、容許私人企業從外國進口能源，並宣布容許身在外國的古巴人持有古巴企業和投資古巴基建。3月13日，古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）也公開承認古巴正同特朗普當局進行談判。

2026年3月13日，古巴總統卡內爾在古巴哈瓦那向政府成員發表演說。（Reuters）

魯比奧表明古巴的改革並不足夠，卻同時聲言古巴的改變不必一蹴而就。

魯比奧的策略，似乎是要古巴踢走本來就不是掌握實權的總統卡內爾，給特朗普一個宣布勝利的契機，並暫時容許卡斯特羅家族繼續掌權－－魯比奧的主要談判對象就是勞爾卡斯特羅（Raúl Castro）的孫子－－但必須實施開放市場的資本主義改革，逐步解除國家和軍隊對各個經濟領域的控制。

當然，單純的經濟改革對於古巴裔美國人而言並不足夠。而最終推翻古巴社會主義政權，更可能是魯比奧問鼎2028年總統選舉的一大主張。不過，從經濟改革入手確是明智之舉。勞爾如今年高94歲，他的死亡在適當的條件之下有可能會變成古巴變天之時。

（按：值得比較的是，伊朗的原最高領袖哈梅內伊也年高86歲，一個理性的美國總統就算想要推翻伊朗政權，也該採取等待而非斬首策略－－如今斬首策略的後果則是一個86歲的哈梅內伊被一個更強硬、56歲的哈梅內伊取代。）

2026年2月28日，一名女子手持標語和古巴國旗，參加美國總統特朗普的支持者在美國佛羅里達州邁阿密舉行的反古巴政府抗議活動。（Reuters）

對於魯比奧的古巴政策，特朗普充滿信心。他3月16日便稱：「我確實相信我將有幸接管古巴。我是說，不論我解放它、接管它——老實說，我想如果你想知道真相，我可以對它為所欲為。他們現在是一個非常衰弱的國家。」

伊朗 + 古巴 = 俄羅斯地緣政治籌碼？

問題是，伊朗戰爭卻正將美國推進全球地緣政治的劣勢之中。如今，俄羅斯據報已在衛星情報和無人機技術上支援伊朗，甚至以此向美國提出一項由美國停止對烏克蘭分享情報的「交易」，但遭美國拒絕－－美國情報對烏克蘭打擊俄羅斯國內煉油廠目標和海外「影子艦隊」目標非常重要。

如今俄羅斯更似乎想帶頭打破美國對古巴的「石油封鎖」。一艘載有70萬桶原油的俄羅斯油輪「Anatoly Kolodkin」日前在軍艦護航之下通過了英倫海峽，如今正在大西洋往古巴方向前進。雖然此前有另一艘掛香港旗、載俄羅斯油的油輪似乎已改道前往加勒比海國家千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago），但兩艘油輪的行動明顯正對特朗普「接管古巴」的策略提出挑戰。

載有70萬桶原油的俄羅斯油輪「Anatoly Kolodkin」正處於大西洋。（MarineTraffic）

去年12月，特朗普禁止委內瑞拉石油出口之後，美國和西方國家都加大了打擊運送受制裁能源產品的「影子艦隊」的力度，在公海進行扣押攔截。烏克蘭甚至多次直接攻擊此等船隻。

如今油價因為伊朗戰爭急升，特朗普當局已經暫時放寬各國購買已裝上「影子艦隊」油輪的俄羅斯原油和伊朗原油。到俄羅斯油輪開始開向古巴之後，美國政府才把古巴剔除在此放寬制裁政策之外。

俄羅斯此刻對於伊朗和古巴的「支持」明顯是在兩條戰線上建立其在烏克蘭問題上針對美國的談判籌碼。為了能體面從伊朗退身，甚至以某種形式「擊敗」伊朗，並且確保魯比奧的古巴策略萬無一失，特朗普會同普京進行一場枱底大交易嗎？