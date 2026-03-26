美國郵政擬下月起首對部份包裹徵8%燃油附加費　將持續到明年1月

伊朗戰爭推高油價，使全球運輸成本大增。美國郵政（USPS）3月25日表示，公司為應對不斷上漲的運輸成本 ，計劃4月26日起對部份包裹徵收8%臨時燃油附加費，並持續到2027年1月17日。假如計劃獲郵政監管委員會批准，將是美國郵政史上首次針對燃油成本徵收附加費。



美國CNBC及《華爾街日報》25日報道，美國郵政在其網站上發公告稱，擬議的臨時燃油附加費適用於特快專遞、優先郵件、「美國郵政地面優勢」服務（USPS Ground Advantage）和「陸運郵件」服務（Parcel Select Ground），一般郵件則不受影響。

這張攝於2020年8月14日的照片中，可以看到位於美國賓夕法尼亞州的美國郵政的郵局。（Reuters）

根據新收費計劃，中型優先郵件目前郵費為22.95美元，調整後將上升至24.8美元（約193港元）；一盎司以下的平郵則維持0.78元美元不變。

美國郵政表示，他們此前一直堅持避免收取附加費，但隨着運輸成本上漲，以及其他競爭對手也採取了附加費措施，因此他們也須徵收燃油附加費。

2026年3月19日，美國郵政的一名郵差在佛羅里達州邁阿密的一個社區派送郵件。（Getty）

報道指，美國速遞公司聯邦快遞（FedEx）和UPS多年來一直有對遞送貨物徵收燃油附加費，而美國郵政曾在1970年代石油危機期間全面調漲郵費，但當時仍未針對燃油另設附加費。