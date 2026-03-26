美國政府停擺加劇　運輸安全管理局：有員工被迫賣血車中泊維生

美國國會預算僵局相持不下，導致當地機場安檢人員無薪工作或請假離職，造成安檢程序大排長龍，引發混亂。紐約郵報報道，運輸安全管理局（TSA）工作人員因沒有工資而陷入生存困境，TSA代理副局長斯塔爾（Adam Stahl）最新表示，員工準備還需度過一周無薪生活，有人為了維持生計已經開始睡在車上，甚至有人「為了賺錢駕車上班，不惜賣血」。



隨着政府部分部門停擺進入第40天，全國各地許多人透露，他們不得不依靠食物銀行度日，也無法獲得醫療服務，甚至動用積蓄才能勉強維持生計。斯塔爾表示：「我最近和一位單身母親交談過，她有一個3歲的特殊兒童，卻無力承擔孩子的托兒費用。」

在印第安納波利斯國際機場（Indianapolis International Airport）工作的迪沙特（Taylor Desert）直言：「從未想過自己會落到這樣境地，在聯邦政府工作，卻要去食品銀行獲取食物，但我不想為了維持生計而花光所有積蓄。」

2026年3月24日，美國紐約，人們在拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）排隊等候安檢。（Reuters）

在奧蘭多國際機場擔任安檢員的一對夫婦則稱，他們為了養活兩個年幼的孩子，不得不向親戚求助或貸款。他們說：「這讓人精神疲憊不堪，我們該如何抉擇，是養活孩子還是來上班？」

目前，無薪導致員工缺勤率飆升至10%以上，已有460人辭職。人手不足導致多地機場安檢長達數小時排隊現象，休士頓的喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）安檢排隊長達三至四小時；拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）延誤至少兩小時。這情況引起不少美國民眾的怨聲載道。