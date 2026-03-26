美媒：伊朗正加強哈爾克島軍事部署　防範美軍地面進攻

美媒引述多位消息人士透露，伊朗最近幾週持續加強哈爾克島（Kharg Island）軍事部署，包括在島附近佈設陷阱、增派軍事人員和防空系統，以防範美國潛在地面攻擊。該島承擔伊朗約90%原油出口，被視為其經濟生命線。此前，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府考慮動用美軍佔領該島，以此作為籌碼，迫使伊朗重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



報道指，消息人士稱伊朗已向該島增派軍事力量與部署防空系統，包括肩扛式地對空導彈（MANPADs），並在海岸線周邊布設反步兵地雷與反裝甲地雷，以防範美軍實施兩棲登陸。

美軍3月14日曾對哈爾克島發動空襲，中央司令部稱擊中90個目標，包括「海軍水雷儲存設施、導彈儲存掩體和其他多個軍事設施」。

前北約盟軍最高司令史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示，美軍空襲已削弱該島部份防空與海防力量，但他警告，若美軍地面部隊進入其主權領土，將面臨重大傷亡風險。

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。（X@sentdefender）

美媒指出，特朗普政府內部正在權衡地面攻島的可行性。兩支海軍陸戰隊遠征部隊已部署至中東，陸軍第82空降師約1000名兵力預計未來數日內也將抵達該地區。

一位海灣地區高級官員透露，海灣盟友正私下敦促美方避免地面佔領該島，擔憂此舉將引發伊朗報復地區基礎設施。