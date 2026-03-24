伊朗戰爭｜美國增派海軍陸戰隊　分析：旨在奪哈爾克島換海峽重開

為應對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖帶來的能源危機，美國派遣近5000名海軍陸戰隊奔赴中東，其中第31海軍陸戰隊遠征隊將於3月27日抵達，此舉被認為旨在奪取伊朗哈爾克島（Kharg Island）以重開海峽，儘管該行動面臨多重考驗，但地面進攻將導致軍事衝突進一步升級，未來走向更不可控。



哈爾克島是伊朗經濟命脈，承載國家90%原油出口，由數千名伊斯蘭革命衛隊成員守衛，又被稱為「禁島」（Forbidden Island）。儘管美軍稱已摧毀該島防空與裝卸設施、專家也分析5000兵力足以奪島，但守住島嶼難度極大。

圖為2026年2月25日，衛星圖顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

由於波斯灣海域危險，美軍「的黎波里」號（USS Tripoli）和「拳師」號（USS Boxer）輕型航母難以通行，需依賴MV-22「魚鷹」運輸機；並且美軍需在15天內完成佔領和控制行動，因這是沒有補給情況下的作戰極限。

但該島僅距離伊朗本土25公里，伊朗可以焚燒石油設施污染小島生態以不能逗留、摧毀機場跑道以阻止美軍運輸機降落；並且伊朗低成本的「巡飛彈」和「蚊子艦隊」也將持續襲擾美軍。

圖為2026年3月17日，從新加坡拍攝的照片顯示，在美國、以色列與伊朗的戰事期間，美國海軍「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲攻擊艦駛入新加坡海峽。（Reuters）

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）警告總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不要向哈爾克島部署美軍，稱這將是一場「災難」，他直言：「這實際上就等於把一大批人質交給伊朗，讓他們在一個島上用無人機和導彈進行轟炸。」

綜合外媒分析，若美軍成功佔領並控制哈爾克島，伊朗政權將失去核心石油出口能力，其生存將受到威脅，這可能迫使伊朗接受美國要求以換取島嶼控制權，成為特朗普尋求的「退出戰略」，但這一設想能否實現，仍充滿挑戰與未知。