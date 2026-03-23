美以謀霸權塑秩序　伊朗求生存　海灣「三國殺」全員輸不起陷死局

納吾肉孜節（Nowruz），本是伊朗辭舊迎新的希望之日，卻在硝煙與悲愴中淪為戰爭的新節點。



當伊朗在高層喋血、國土遭襲的絕境中高舉復仇之刃，誓以一場生死戰換取國家長久安寧；當以色列借戰火打擊地區最大勁敵，圖謀徹底掌控中東話語權；當美國借動武重新劃定海灣勢力版圖，意在重塑地區秩序、鞏固全球霸權……一場關乎中東未來、牽動世界格局的海灣「三國殺」，已然在炮火中全面上演。

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三方各懷心思、步步緊逼，沒有退路，只待一戰定乾坤。

伊朗：一戰安邦

戰爭開始前，白宮主人曾對着媒體吐露自己的疑惑——大軍壓境，為何伊朗「還不屈服」？他的疑惑，時間很快給出了答案。

時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）及數十位高級官員、將領被謀殺身亡，但伊朗非但沒有陷入混亂，反而展現出極強的韌性與戰鬥意志，將「閃電戰」拖入「消耗戰」。

2024年10月1日，時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei，不在圖中）次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）訪問位於德黑蘭的真主黨辦公室。（Reuters）

通過「封鎖」霍爾木茲海峽，伊朗扼住全球能源咽喉，讓世界油價隨德黑蘭的脈搏跳動。正面戰場上，伊朗用相對廉價的武器摧毀了4部「薩德」系統，擊中F-35隱形戰機。讓世界看到美國的尖端武器並非不可戰勝。

截至目前，伊朗已打出七十多輪反擊。外界最關心的問題之一是：伊朗的導彈還能撐多久？對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人表示：

在這方面沒有任何擔憂。即使在戰爭狀態下，我們也在生產導彈。

在這場「三國殺」中，伊朗沒有太多試錯的機會。為避免海灣國家倒向美以，伊朗總統佩澤希齊揚表示，伊朗不尋求同伊斯蘭國家發生衝突或戰爭，並提出組建中東伊斯蘭國家之間的安全機制。

歸根結底，這場戰爭，對伊朗而言是一場只能贏不能輸，關乎民族根本的「生存戰」。戰火中示弱、投降，等待他們的不僅是政權顛覆，更是波斯文明的沉淪。所以他們別無選擇，只能用一場持久戰向世界證明——這個中東古老文明，不會在炮火與強權面前屈服。

以色列：圖謀獨霸

對以色列而言，這場戰爭從一開始就源於生存焦慮與獨霸中東的雙重驅動。

從衝突爆發之初，以色列便希望借美國軍事力量的支持，削弱甚至推翻伊朗政權，重塑中東。這並非猜測，而是以色列軍政高層多次公開表達的願景。

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會，談到美以與伊朗的衝突。（Reuters）

戰爭開始後，以色列多次試圖讓局勢更加難以控制。例如，以色列擴大戰爭態勢，轟炸伊朗最大天然氣田，引發伊朗報復。而特朗普在社交平台「真實社交」發文辯稱，美國對以色列襲擊伊朗油氣設施「毫不知情」。

分析人士指出，以色列並非只是美國在中東的地區代理人，相反，是以色列將美國拖入一場地區戰爭。一旦賭贏，以色列在海灣將難有敵手。但以色列很難成為真正的贏家。近日，以色列防長也公然宣稱「伊朗人都是打擊目標」。這一幾乎等同於「種族清洗」的戰爭威脅，一經拋出便引發國際社會的震驚和強烈憤慨。

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事實上，自2023年10月哈馬斯襲擊後，以色列在加沙進行的不分青紅皂白的大規模殺戮，已使其國際形象急劇下降。根據蓋洛普2月份的一項民意調查，同情巴勒斯坦人民的美國人比例已超過同情以色列人的比例。

以色列在巴勒斯坦、黎巴嫩的暴行，殺害哈梅內伊以及多位伊朗高層的行徑，正在海灣引發新一輪針對以色列的仇恨情緒。一旦戰爭失敗，美國從中東抽身，以色列或將被海灣的怒火「清算」。

這場戰爭，伊朗、美國輸不起，以色列同樣輸不起。

美國：重塑海灣

對伊朗發起攻擊，白宮的真實意圖是什麼？

對於何時結束戰爭、如何結束戰爭，特朗普出於某些目的，釋放出多個前後不一的信號。3月20日，特朗普在個人平台上再次表達了其作戰目標——徹底削弱伊朗的導彈能力、摧毀伊朗的國防工業基礎、消滅伊朗海空軍力量、絕不允許伊朗哪怕是接近擁有核能力、以最高級別的力度保護美國在中東的盟友。

但這些說法在美國國內遭到駁斥。分析人士指出，美國的真實意圖，或比這五個目標更為深遠——通過這場戰爭，重新劃定海灣地區的勢力版圖。

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無論美國意圖為何，自美以「閃電戰」徹底失敗後，戰爭的走向正偏離美國的「劇本」。

最大的問題是成本。經濟成本，隨着戰事持續，油價飆升衝擊美國經濟，盟友的抱怨不斷。軍事成本，美國已消耗了大量包括「戰斧」巡航導彈在內的關鍵彈藥，目前正申請增加2000億美元的軍費。時間成本，對於將於11月到來的美國中期選舉，特朗普時間緊迫。

當然，最重要的成本，是結束戰爭的成本。目前美國國內反戰情緒高漲。知情人士分析，只要伊朗持續封鎖霍爾木茲海峽，即便美國與以色列能從軍事上打擊伊朗，但他們很難以「贏」的方式結束這場單方面開啟的戰爭。若無法從伊朗手中奪取霍爾木茲海峽的掌控權，美國或將迎來「蘇彝士時刻」，而特朗普可能輸掉中期選舉。

所以這場「三國殺」，美國同樣沒有退路。

勝負天平偏向何方？

當地時間3月21日，特朗普發文稱，如果伊朗未能在48小時內，在毫無威脅的情況下全面開放霍爾木茲海峽，美國將對其境內的各類發電廠實施打擊並將其徹底摧毀。

面對威脅，伊朗態度依舊強硬——如果伊朗的燃料與能源基礎設施遭到敵方攻擊，美國及其盟友在該地區的所有能源基礎設施、訊息技術系統和海水淡化設施都將成為打擊目標。

監控畫面顯示，以色列海法煉油廠遭到伊朗攻擊後冒出濃煙。（Reuters）

分析人士指出，特朗普此番言論頗有「最後通牒」之意，伊朗全面放開霍爾木茲海峽無異於直接投降。結合美軍近日大舉增兵，中東局勢進一步惡化已在所難免。

一場硝煙瀰漫的海灣「三國殺」，終究是野心與生存的終極對壘。

伊朗以悲愴開局，以死戰求安，欲憑一戰固邦本、換長久和平；以色列借強力出擊，欲剪除心腹大患，獨掌中東地緣霸權；美國則以雷霆手段入局，意在摧垮抵抗力量，重塑海灣秩序，穩固自身全球地位。

戰事從速決拖入持久，仇恨在轟炸中累積，油價與民心在戰火中搖擺。誰能笑到最後尚未可知，但可以肯定的是，這片土地的命運、地區格局的走向，乃至世界能源與政治秩序，都將在這場殊死博弈中被徹底改寫。