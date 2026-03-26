美媒：內塔尼亞胡下令48小時內加大攻勢 盡量摧毀伊朗軍工設施
撰文：蕭通
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美國媒體3月25日報道，鑒於美國與伊朗舉行談判的可能性日益增加，以方擔心美國總統特朗普（Donald Trump）可能突然結束對伊戰事，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於24日下令加快進攻步伐，在接下來48小時內盡可能多地摧毀伊朗軍工產業設施。
美國《紐約時報》引述以色列據官員稱，內塔尼亞胡政府接獲美方起草、旨在結束伊朗戰事的15點計劃後，便下令加快打擊伊朗。據官員和兩位知情人士透露，以色列如此倉促採取行動，反映出他們擔心特朗普或隨時宣布啟動和談。有官員也稱，以方的反應也顯示，結束今次戰事的決定權在於特朗普，內塔尼亞胡對此幾乎沒有影響力。
以色列憂慮美伊協議無法滿足其關鍵目標，包括：消除伊朗的彈道導彈威脅、確保伊朗無法發展核武，以及創造條件讓伊朗人民能夠起來反抗政府。
報道指出，美國的計劃措辭非常籠統，許多細節仍有待確定。但以方已估計，該計劃並不能確保伊朗的核計畫和彈道導彈能力得到充分遏制。內塔尼亞胡24日召開會議，下令加快對伊朗的空襲。
《紐約時報》引述以色列多名安全官員的看法，稱他們對於應否結束戰事意見分歧。有些人表示，伊朗境內仍有大量可以打擊的目標，他們樂見戰爭再持續一週。另些人則表示，希望戰事能盡快結束。
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