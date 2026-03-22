伊朗戰爭｜分析：以色列遭受開戰以來最重大損失　美以騎虎難下

（一）

種種跡象表明，以色列遭受了開戰以來最重大的損失。



3月21日深夜，伊朗的導彈，襲擊了以色列南部的迪莫納（Dimona），造成重大損失。

迪莫納位於內蓋夫沙漠（Negev Desert），被認為是以色列最敏感的區域，是以色列的核基地。

2026年3月21日，伊朗導彈襲擊以色列南部迪莫納（Dimona），現場一片混亂。（Reuters）

幾個觀察點。

1，損失慘重。視頻畫面顯示，一棟大樓被摧毀，至少數十人受傷，很多人血流滿面。

2，位置敏感。這棟被摧毀的建築，是一個專門用於核研究的設施，據稱很多核科學家在其中，但不知真假。

3，攔截失敗。以色列軍方稱，以軍對來襲伊朗導彈進行了攔截，但沒有成功，軍方「將檢查其原因」。

4，報復襲擊。按照伊朗的說法，這是對當天美以對伊朗納坦茲核設施進行打擊的報復。伊朗的戰略很明確，你打擊我的核設施，我就襲擊你的核設施。

同一天，伊朗還對以色列多個目標發動攻擊，其中對以色列南部城市阿拉德的導彈襲擊，更造成超過100人受傷，其中多人重傷。這也是開戰以來，以色列在單次襲擊中傷亡人數最多的一次。

這也是幾個小時內，伊朗導彈第二次洞穿以色列的導彈防禦陣列。

我看到，美媒就引述「一位以色列頂級伊朗專家」的分析說，這次對迪莫納的襲擊，顯示伊朗仍保持「有效的指揮與控制」。

「在以色列襲擊南帕爾斯田後，伊朗對迪莫納和海法煉油廠的打擊，凸顯了一個明確且一致的模式：升級是通過有意的信號來控制的。」他分析，打擊迪莫納，則顯示出伊朗「有效的指揮與控制，戰略指導轉化為戰術層面的精確執行。」

2026年3月19日監控畫面顯示，以色列海法煉油廠遭到伊朗攻擊後冒出濃煙。（Reuters）

在他看來，「這不是隨機報復。它是結構化的威懾，旨在塑造行為並施加成本。」

換句話說，伊朗沒有垮，作戰指揮仍正常運行，而且通過有效的指揮和控制，尋求最佳的作戰效果。

顯然，現在的伊朗很憤怒，最高領袖被殺，領導層幾乎團滅，但也沒有無節制地發射導彈，而是通過一大波低端導彈和無人機，耗費美國和以色列的防禦導彈。然後，則是一波波針對更精確目標的更先進導彈的攻擊。

戰爭，從來不只是武器的對撞，更是意志與耐心的較量——憤怒若不加以節制，便成了自毀的火焰；而克制中的怒火，往往更能燒穿對手的防線。

對迪莫納的襲擊，應該不會是最後一次。

（二）

讓美國也倒吸一口涼氣的是，前一天，伊朗還發射兩枚中程彈道導彈，襲擊了美英聯合軍事基地迪戈加西亞島（Diego Garcia）。

迪戈加西亞島位於印度洋中部，距離伊朗3800公里。相當於漠河到海口的距離。

按照美軍的說法，伊朗的兩枚導彈，一枚導彈「飛行途中失效」，另一枚遭到攔截，「不確定是否成功攔截」。

2026年3月21日，伊朗向位於印度洋中部的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島（Diego Garcia Base）發射兩枚中程彈道導彈。（網絡圖片）

但這次遠程襲擊，關鍵不是襲擊成果，而是導彈發射本身。

很簡單。

1，伊朗過去一直宣稱，其最遠導彈射程不超過2000公里，但現在能打到3800公里遠的地方，這意味着伊朗的真實攻擊實力，可能被嚴重低估。

2，伊朗戰爭的炮火，第一次不再局限在中東。3800公里，涵蓋歐洲全境，意味著如果歐洲國家貿然介入，伊朗的報復，真可能會落到歐洲頭上。

3，美國在中東的軍事基地，被伊朗打了個遍；現在伊朗又瞄準了3800公里外的迪戈加西亞島。進攻伊朗的美軍，也不能保證自己的絕對安全。

怎麼辦？

現在的美國和以色列，確實有點騎虎難下。

繼續對伊朗狂轟濫炸。但不管美以宣稱已經炸毀了幾百個幾千個幾萬個目標，依然有伊朗導彈對美以目標發動攻擊。

所以，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）毫不留情地嘲諷：美國總在兜售幻象，就像當年越南戰爭一樣。他們說「伊朗的防空系統已經崩潰」，但美國F-35戰機卻被擊落了；他們說「伊朗海軍已經精疲力竭」，但美國航空母艦卻正在撤離……

2026年3月19日，伊朗革命衛隊（IRGC）發聲明表示，在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。（X@sentdefender）

但談判？

美國確實想談，按照外界透露的資訊，美國通過多個中間國家，向伊朗提出了談判要求。

但美國的條件也苛刻：

伊朗徹底放棄濃縮鈾，

大幅削減導彈規模，

停止對地區組織支持，

開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突中，霍爾木茲海峽通航中斷，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的港口。 （Reuters）

當然，伊朗態度也明確：

不接受臨時停火，

必須是全面結束戰爭，

確保伊朗不再遭受攻擊，

對伊朗遭受的損失進行賠償。

顯然，這樣的條件，就是雞同鴨講。而且，我們也都很清楚，戰場上得不到的東西，你就別指望能在談判桌上得到。

（三）

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，不要低估地面戰的可能性。

按照媒體的報道，數千名美國海軍陸戰隊，已快抵達中東地區。

這樣的大規模部署，是需要巨大成本的。海軍陸戰隊不地面戰，去中東幹甚麼呢？

2026年3月1日，在革命廣場一角，一面伊朗國旗映襯著一幅巨大的橫幅，橫幅上描繪了伊朗導彈襲擊停泊在波斯灣的美國航空母艦的場景。（GettyImages）

所以，現在最大的懸念，也是用美國媒體的話說，特朗普（Donald Trump，又譯川普）最艱難的決策，是否在伊朗展開地面進攻。

不打地面戰，伊朗不可能屈服；但打地面戰，很可能陷入伊朗的泥潭。

而與此前阿富汗戰爭、伊拉克戰爭還不同，好歹當年美國在阿富汗和伊拉克，還有北方聯盟、庫爾德武裝這些盟友，但在伊朗，只能是美以親自上。

而且，伊朗的綜合實力，更是伊拉克和阿富汗無法比的。

但這個世界，誰都不要低估特朗普的賭性。

2026年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號。（Reuters）

哦，北京時間3月22日淩晨，他又發飆了，發推說如果伊朗不在48小時內完全開放霍爾木茲海峽，他就摧毀伊朗所有發電廠，「先摧毀最大的發電廠」。他此前還紛紛不平，「美國已經將伊朗從地圖上抹去」，你們這些美國媒體還說伊朗很強悍……

但摧毀伊朗發電廠，伊朗就會善罷甘休嗎？

那以色列發電廠，海灣國家的發電廠，都在瑟瑟發抖中。

第二，伊朗也逐漸穩住了陣腳。

正面對攻，伊朗肯定不是美國和以色列的對手；但伊朗有的是廣袤的國土、憤怒的國民，以及依然在戰鬥的士兵。

所以，儘管比開戰之初少了許多，但伊朗每天都有不少導彈和無人機，襲擊美以目標，而且，每次還都有得手。打偏了，有時更是震懾。

我看到，伊朗外長阿拉格齊剛剛又轉了一張歷史雕像照片，古羅馬帝國皇帝瓦勒良跪在古波斯帝國皇帝沙普爾一世面前，乞求寬恕——這也是羅馬帝國皇帝唯一一次被俘事件。

阿拉格奇感歎說：我們古老的文明，擁有保衛我們人民和地區免遭外敵入侵的3000年曆史，我們現在正在書寫歷史的新篇章。

伊朗外長阿拉格奇。（資料圖片，Reuters）

第三，以色列的麻煩來了。

戰勝伊朗，摧毀伊朗，消除這個心頭大患，無疑符合以色列的國家利益。

外界普遍認為，這也是內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）幾十年來的追求，他鼓動歷屆美國總統動手，但此前的美國總統都不答應，最終只有特朗普聽了……

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會，談到美以與伊朗的衝突。（Reuters）

但這樣一個古老文明，真能被以色列削弱或征服嗎？

更何況，伊朗的導彈，現在正不斷洞穿以色列的防護系統，襲擊以色列最敏感的部位，造成最慘重的傷亡。

作為一個國土面積沒有我們北京大的國家，以色列沒有真正的戰略縱深，更禁不起這樣持久消耗。

這些的命運，往往取決於能否在戰略縱深之外，找到另一種縱深——時間的縱深、意志的縱深。

我看到，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）就嘲諷：「如果以色列政權未能在高度保護的迪莫納地區攔截導彈，那意味著進入了戰鬥新階段：以色列的天空毫無防禦。因此，看來是時候實施下一個預先制定的計劃了。」

伊朗「預先制定的計劃」，會是甚麼呢？

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」

