伊朗戰爭｜印度能源短缺民眾憂「斷氣」　10日內搶購40萬部電磁爐

伊朗戰爭持續衝擊全球能源供應，身為世界第二大液化石油氣（LPG）進口國的印度大受影響。印媒3月20日報道，印度民眾擔心「斷氣」的情況即將出現，設法減少對桶裝液化石油氣的依賴，包括改用不依靠傳统燃料的烹飪工具，當地城市古爾岡（Gurgaon）更因此出現短短十天內賣出40萬台印度本地製電磁爐的驚人現象。



印媒《印度時報》（The Times of India）20日報道，隨着液化石油氣供應中斷，印度的家庭被迫迅速轉向電力替代能源。當地有商家表示，過去十天售出的電磁爐中，近70%非高端品牌，反而是本地製造的產品。

2026年3月12日，印度艾哈邁達巴德，伊朗戰爭導致全球能源供應受阻，當地人們手持空的液化石油氣鋼瓶在一間燃氣供應商外排隊。 （Reuters）

不少印度商家表示，他們已經數年沒見過電磁爐這類家電的需求激增，從前要打7至5折才能賣出的電磁爐，如今反而紗紛以正價出售。現在大多數門市漸開放接受提前預訂，等待時間最長甚至可達五天。

報道指，對印度不少家庭來說，電磁爐對比起液化石油氣，是最經濟實惠且安全的替代方案。然而，部份餐廳因依賴燃氣需進行大批量或特色的烹飪，難以短期內全面轉以使用電磁爐。

儘管電磁爐價格因需求上升而持續上漲，但買家卻未有因此而止步，反映出人們對傳統烹飪燃料短缺的擔憂日益加劇。更甚的是，印度某些地區的黑市液化石油氣價格暴漲，最高可達到每罐4,000盧比（約332港元），進一步加強人們轉向使用電磁爐的趨勢。