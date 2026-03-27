伊朗戰爭｜外交與派兵並行　美國派哪些部隊到波斯灣？｜新聞背後

伊朗戰爭已進入第四周，特朗普政府一邊稱與伊朗談判，一邊向中東大規模集結兵力。半島電視台稱該場戰爭規模已升級為自伊拉克戰爭以來，美軍在中東最大規模的兵力部署。目前，林肯號（USS Abraham Lincoln）航母正持續作戰；福特號（USS Gerald R. Ford）航母則在地中海維修，美國仍持續增兵。



哪些部隊將抵達戰區？

此次增援部隊由三支不同編隊組成，合計近7000名士兵，分別從太平洋、大西洋兩岸出發，分批抵達戰區。

第一支部隊是的黎波里兩棲戒備群（Tripoli Amphibious Ready Group），以美利堅級兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）及第31海軍陸戰隊遠征部隊（MEU）為核心，該艦隊3月13日從日本佐世保出發， 3月23日抵達印度洋中部的迪戈加西亞島（Diego Garcia），預計四月初進入中央司令部轄區。

據報，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊及其搭乘的兩棲戰艦的黎波里號，將於27日抵達中東。圖為其於3月17日駛入新加坡海峽。（Reuters）

第二支部隊是拳師號兩棲戒備群（Boxer Amphibious Ready Group），以黃蜂級兩棲攻擊艦拳師號（USS Boxer）和駐紮在美國南加州的第11海軍陸戰隊遠征部隊為核心組建。該艦隊於3月19日至20日從聖迭戈（San Diego）出發，航程2.22萬公里，預計最快四月中旬抵達戰區。

第三支部隊是來自駐紮在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的第82空降師（82nd Airborne Division）快速反應部隊的約2000名士兵，也是美國計劃要增援的最新一批士兵。

資料圖片：美國陸軍第82空降師（X@BabakTaghvaee1）

專家：派兵聚焦三大任務 並非為開展長期地面戰

國際戰略研究所（IISS）研究員史都華（Ruben Stewart）分析，當前美軍部署並非為了長期地面戰，而是聚焦於三項潛在任務：封鎖或佔領哈爾克島（Kharg Island）；清除伊朗海岸線以重開霍爾木茲海峽；確保伊朗核材料安全。

他還強調，美國今次派兵人數有限，不像是開展持續地面作戰，他舉例美國在2003年入侵伊拉克時，就需要約16萬名士兵，而目前派兵規模僅適合突襲、奪取關鍵目標或進行時間持續短的任務，「缺乏進行長期地面戰所需的重型裝甲部隊、後勤和指揮系統。」

這張2025年6月23日拍攝的插圖，可以看到伊朗國旗、一張美元鈔票，以及油管和油桶的輪廓。（Reuters）

外交斡旋還是衝突升級？

巴基斯坦在今次衝突中露面，嘗試扮演「調解人」角色，總理謝里夫（Shahbaz Sharif）周二在社交平台發文，稱已得到美國和伊朗的同意，巴基斯坦願為調停衝突提供談判場所。

史都華指出，美軍持續增兵雖為談判增加籌碼，但也提升了意外升級的風險。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）24日表示與伊朗就停火達成15項協議，並稱討論「非常有力」。但伊朗方面否認任何談判，僅承認收到其他國家轉達關於美國請求外交停戰。