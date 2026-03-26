王毅與加拿大外長通話　指伊朗核問題不應成動武理由　籲對話解決

中國外長王毅3月26日（周四）應約同加拿大外長阿南德（Anita Anand）通電話。



阿南德介紹了加方對中東局勢的立場，表示加方致力於在衝突中保護平民，推動局勢降溫，避免衝突外溢，減少對全球經濟和產供鏈的影響。伊朗核問題事關國際核不擴散體系，確保霍爾木茲海峽安全通航符合各方共同利益。加方願同中方一道勸和止戰，推動地區實現和平穩定。

2026年1月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）。（中國外交部）

王毅闡述了中方原則立場，表示伊朗核問題應該通過對話解決，不應成為動武的理由。濫用武力只會帶來嚴重後遺症，戰事外溢威脅地區安全穩定。美國和伊朗都有重啟談判的意願，國際社會應鼓勵雙方重回談判桌，尋求政治解決的有效途徑。中加可為此共同發揮建設性作用。

雙方還就中加關係交換意見，一致認為要以積極、務實態度落實好總理卡尼（Mark Carney）總理訪華成果，重啟各層級對話，拓展互利合作，推動中加新型戰略夥伴關係穩定健康發展。