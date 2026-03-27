特朗普政府要求三大學醫學院提供申請者信息　拒配合將遭中斷撥款

《紐約時報》3月26日（周四）報道，特朗普（Donald Trump）政府已通知史丹佛大學、俄亥俄州立大學、加州大學聖地牙哥分校，要求三間學校在4月24日前提交過去7年來醫學院申請者的相關信息，若不配合將面臨關鍵聯邦撥款中斷的風險。



報道指，特朗普政府尋求的醫學院申請者信息包括：考試成績、居住地郵政編碼，以及與校友的親屬關係或與大學捐贈者的關聯。

2023年11月20日，在美國加州史丹佛大學醫學院附近，史丹佛大學的醫生、護士和醫學生抗議以色列對加沙的攻擊。（Getty）

政府還要求提供各大學內部關於多元、公平與包容（DEI）的任何訊息副本，以及校方官員與製藥公司之間關於招生政策的任何往來信件。

司法部負責民權事務的助理司法部長迪倫（Harmeet K. Dhillon）在每封信中都寫道，「目前，我們的調查將重點關注醫學院招生中可能存在的種族歧視。」

目前尚不清楚司法部是基於何種標準選定這三間醫學院，該部發言人拒絕置評。三間大學的職員均證實他們已收到調查通知。