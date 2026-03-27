美國原油盜竊亂象橫生　年損失或超156億

在橫跨德州西部和新墨西哥州的二疊紀盆地（Permian Basin），是世界頁岩油產量最高的地區，但盜竊頻發。地區警長科扎特（Randy Cozart）稱每週約500桶原油被盜，按當前油價計算損失慘重。



盜竊現象在二疊紀盆地數十個縣普遍存在，有估計顯示德州每年原油盜竊超10億美元（約78億港元），行業協會更是認為實際損失翻倍，且未包含新墨西哥州部分盆地的損失。

原油盜竊遠發猖獗且手段不斷升級。竊賊常偽裝成廢水清運人員，用真空吸油車在光天化日下盜油，還會遮擋車牌以防追捕。但該地區油田偏遠，油井比人口還多，加上執法資源不足，德州埃克托縣（Ector County）的破案率僅為2%。

2025年6月11日，無人機拍攝的德克薩斯州二疊紀盆地(Permian Basin)的富油頁岩區。（Reuters）

執法部門稱，為了處理石油，竊賊會與從廢水回收原油的海水處理廠合作，將偷來的油桶洗白，流入供應鏈；還有竊賊甚至會購買枯竭的油田租賃權，假裝石油是他們自己開採的。

彭博社分析盜油亂象背後有多方面原因：水力壓裂技術的推廣，使盆地石油產量激增，起碼增加兩倍；油氣行業就業崗位減少，盜竊成為部分人快速賺錢的途徑；犯罪分子作案風險低、隱蔽性強。

目前，美國聯邦調查局（FBI）成立特別工作組聚焦原油盜竊，德州頒佈相關法律並設立工作組，新墨西哥州也召開專題會議，但當地執法人員稱仍面臨資源不足的困境，問題解決任重道遠。