國際商會：史上最嚴重工業危機或將至　打通霍爾木茲海峽當務之急

總部設在巴黎的國際商會警告，中東戰爭恐引發歷來最嚴重的工業危機，今年晚些時候甚至可能出現糧食短缺現象，這愈發突顯儘快打通霍爾木茲海峽的海上運輸，是國際社會刻不容緩的當務之急。



國際商會秘書長丹頓3月25日在世界貿易組織部長會議於喀麥隆首都雅温德召開前夕，在一場商業論壇上說，國際能源署已發出警告，指全世界當前的能源危機比1970年代的幾次危機還嚴重，「從商業角度看，我們相信這可能演變為大家記憶中最嚴重的工業危機。」

國際商會秘書長丹頓。（GettyImages）

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丹頓說：「這不僅攸關能源價格飆漲，還因為天然氣和其他關鍵投入品短缺，也打亂並阻斷了工業生產。」

據國際商會觀察，由於能源、化學和其他關鍵產品供應鏈都出現短缺現象，一些大型企業已開始減產，而且後果還不僅限於工業生產。

丹頓說：「農業肥料的貿易被打亂，也對下個收成季節構成威脅......全世界尤其非洲的農民，正面對供應短缺和價格上漲的情況，可能因此減少施肥。這最終或將無可避免導致農作物收成大減，在今年稍遲時候帶來糧食安全風險。」

IMF與歐盟探討援助措施緩衝能源衝擊

彭博社周三引述消息報道，國際貨幣基金組織（IMF）正在對各國進行情境分析，評估如果中東戰爭曠日持久，哪些經濟體會亟需新的融資援助。IMF戰略、政策與評估處已要求派駐各成員國的辦事處就各國的經常賬戶狀況和潛在融資需求等提呈分析。

圖為2026年1月23日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇。（Reuters）

IMF這一輪分析專注於目前獲得它提供融資計劃的50個國家。IMF發言人受詢時點出，總裁格奧爾基耶娃在本月初曾說過，身處當前不可預測的世界，越來越多國家會向IMF尋求支持，IMF隨時準備在必要時提供幫助。

歐盟財長27日也將舉行線上會議，探討應對中東戰爭衝擊能源市場和經濟的可能方案，國際能源署署長比羅爾將出席提供匯報。

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消息：特朗普政府正探討油價飆至200美元的經濟衝擊

彭博社同天也引述消息稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府官員正在評估，油價衝到每桶200美元的極端情況可能引致的後果。他們強調，這是當局在緊急時期會進行的例行評估，目的是確保為所有緊急情況做準備，包括衝突曠日持久；並非預見這種情況可能發生。

伊朗針對區內能源設施作攻擊，旨在透過襲擊關鍵基礎設施來升級其軍事行動，這大大加劇了外界對全球石油供應的憂慮。圖為敘利亞3月1日被攻擊的情況。(Reuters)

不過，白宮發言人德賽（Kush Desai）接受查詢時稱有關報道不實，特朗普政府經常評估各種價格情境和經濟衝擊，但並未探討油價可能升至200美元，財長貝森特（Scott Bessent）也未對「史詩怒火」行動造成的短期干擾感到擔憂。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】