日本4月起收緊歸化審查　居住年限升至10年　入籍人數中國續居首

日本法務省公布，自4月1日起大幅收緊外國人申請歸化（取得日本國籍）的審查標準，將連續居住年限要求從5年提高至10年，並擴大納稅與社會保險紀錄審查範圍。最新數據顯示2025年共有9258人獲准歸化，其中中國入籍人數達3533人，2024年這一數字為3122人，連續兩年位居各國之首。



綜合日經新聞等日媒報道，日本法務省3月27日宣布，從4月1日起實施修訂後的歸化審查指導方針。居住年限方面，原本《國籍法》規定連續居住5年以上，將在實際審查中調整為10年以上，與永住許可基準一致。

此外，關於納稅狀況確認時間範圍，從過去1年擴大至5年，申請者還須提交最近2年的社會保險繳納紀錄。

2025年8月21日，日本東京，圖為來到淺草寺觀光的遊客。（Getty）

法務省官員表示，過去歸化門檻較永住許可寬鬆，促使部份外國居民傾向選擇歸化而非申請永住，民眾憂申請永住比取得日本國籍更輕易。新規旨在解決此一現象，且多數成功歸化者實際居住年限已達10年左右，對審查實質影響有限。

法務省統計指，2025年共有9258人獲准歸化，申請總數為14103件。按國籍分析，中國籍以3533人位居首位，連續2年超越韓國與朝鮮籍（2025年共2017人），尼泊爾、巴西、越南則分居第3至第5位。