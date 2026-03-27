法國否認在美國施壓下不邀請南非出席G7峰會

法國官員否認在美國的施壓下，把南非排除在七國集團（G7）峰會的邀請名單之外。



彭博社報道，法國是本年度G7輪值主席國。法國媒體報道，法國總統馬克龍去年參加在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會期間，邀請南非總統拉馬福薩參加今年的G7峰會。

南非總統發言人馬格韋尼亞星期四（3月26日）下午說，因華盛頓方面施壓，法國撤回了對南非的邀請。數小時後，拉馬福薩說，南非並未受到法國的冷待。

拉馬福薩在約翰內斯堡廣播公司eNCA播出的講話中說：「據我所知，沒有任何國家，無論是美國還是其他任何國家施加任何壓力。」

2025年11月22日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在南非約翰內斯堡舉行的G20峰會開幕式上發表演講。（Reuters）

他說：「我們並非每年都參加G7峰會，所以如果我們這次不參加，任何人都不應該感到驚訝。」

彭博社27日上午通過短信向馬格韋尼亞尋求置評，但未獲得回應。美國國務院說，並未要求法國將南非排除在G7峰會之外。

另據路透社報道，法國外長巴羅在G7外長會議的新聞發布會說，由於肯尼亞和法國5月11日至12日將在內羅畢共同主辦「非洲前瞻峰會」，因此法國邀請肯尼亞出席G7峰會。

2019年6月13日，在法國巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前，一面法國國旗正隨風飄揚。（Getty）

巴羅說：「我們沒有屈服於任何壓力。我們所做的決定與我們舉辦一次精簡版的G7峰會、專注於地緣經濟問題的決定是一致的。」

他還強調：「南非在所有重大國際議題上始終是法國的重要夥伴，兩國保持密切溝通。」

美國總統特朗普多次公開攻擊南非，指控南非存在「種族滅絕白人」現象，引發兩國關係緊張，他還抵制了去年在南非舉行的G20峰會。美國是2026年G20輪值主席國，特朗普揚言不邀請南非與會。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

