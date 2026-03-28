澤連斯基稱美國安全保護前提為割讓頓巴斯　魯比奧斥說法「謊言」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月25日（周三）接受路透社採訪時表示，美國提出烏克蘭和平協議所需的安全保障，是以基輔將烏克蘭東部頓巴斯地區割讓給俄羅斯為前提條件。而美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周五則駁斥澤連斯基的說法為「謊言」，並稱已告知對方，安全保障只有在戰爭結束後才能實現。



路透社報道，澤連斯基此前多次表示，如果達成和平協議，就需要國際夥伴提供強而有力的安全保障，以確保俄羅斯不會在未來重啟敵對行動。

2026年3月27日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在G7外長會議結束後，於法國巴黎勒布爾歇機場（Le Bourget）出發前接受媒體採訪。（Reuters）

他稱，「一旦烏克蘭準備從頓巴斯撤軍，美國就準備在高層敲定這些安全保障措施」。但他警告指，烏克蘭撤軍將危及烏克蘭乃至整個歐洲的安全，因為這將使該地區強大的防禦陣地落入俄羅斯之手。

澤連斯基還在採訪中透露，俄羅斯試圖通過停止向伊朗提供情報，來換取美國切斷烏克蘭的情報來源，而澤連斯基則斥責此舉為「勒索」。

2026年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔接受路透社採訪。（Reuters）

澤連斯基稱，「我收到來自我們情報部門的報告，顯示俄羅斯正在向伊朗提供情報，並聲稱：『如果美國停止向烏克蘭提供情報，俄方就不會向伊朗提供情報。』這難道不是勒索嗎？當然是」。