美眾議院共和黨否決參議院撥款方案　國土安全部部分停擺42日

美國眾議院共和黨人否決了參議院早前通過的一項法案，該法案本來將為國土安全部（DHS）的大部分部門提供資金，但不包括移民和海關執法局（ICE）以及部分海關和邊境保護局（CBP）的撥款。此舉危及結束長達42天的部分政府停擺的努力。這次停擺導致數千名國土安全部員工無法領到薪資，而漫長的機場安檢排隊也讓許多憤怒的旅客錯過航班。



據英國《衛報》報道，共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）3月27日（周五）表示，共和黨將提出一項短期撥款法案，以確保國土安全部能夠維持運作至5月22日。

2026年3月25日，美國德州侯斯頓的喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport），一名國土安全部官員在TSA（運輸安全管理局）的長隊中指揮乘客。由於資金僵局，5萬名機場安檢人員被迫無償工作，導致機場出現大量延誤。（Reuters）

約翰遜向記者表示，他希望在眾議院就這項臨時撥款法案進行投票，共和黨在眾議院僅佔些微多數，並希望「盡快」提交參議院。

在與共和黨同僚進行了兩個小時的電話會議後，約翰遜猛烈抨擊參議院早前提交給眾議院的法案。

約翰遜指：「昨晚收到的方案簡直是個笑話，我確信，不可能每個共和黨參議員都仔細閱讀過這份法案的措辭。」

他還補充說，民主黨人「凌晨三點強迫進行某種形式的談判，並試圖把這強加給美國人民」，這種做法「令人無法容忍」。

約翰遜還提到，在向記者發表講話之前，他與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行交談。約翰遜強調：「他理解我們正在做的事情以及原因，並且他支持我們。」

2026年3月26日，美國華盛頓，共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在國會大樓向媒體發表講話。（Reuters）

報道指，國會就國土安全部撥款問題已僵持兩個月。民主黨方面要求加強聯邦移民執法的監管，此前，特朗普政府在明尼阿波利斯開展的移民執法行動中，兩名美國公民遭槍擊身亡。

參議院共和黨人26日（周四）同意了民主黨數週以來一直力推的一項最後一刻達成的協議，僅重啟受影響的政府部門，並剔除對移民及海關執法局和邊境巡邏隊的撥款，惟這項法案在眾議院遭到否決。