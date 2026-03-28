伊朗議會議長：特朗普用假新聞壓低能源價格　市場已麻木沒人會信

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第29日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日不斷強調正與伊朗進行談判，而且進度良好。伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發文表示：「他們（美國）散布大量虛假新聞，試圖壓低能源價格，現在市場已經麻木了。繼續吧，沒人會再相信了。」



特朗普過去一周不斷強調正與伊朗方面進行對話，一切進度良好，只是伊朗方面害怕承認，布蘭特期油價格曾一度回落到100美元樓下。

伊朗議會議長發文抨擊美國與特朗普散播假新聞操控市場：

加利巴夫指，真實的市場價格遲早會顯現。

加利巴夫在談到美國的時候表示：「強大？或許吧。但聰明？差遠了。他們太早用掉了「假新聞」這張牌。」

加利巴夫指責特朗普用假新聞操控金融市場：

加利巴夫其後再用波斯語指控特朗普操控市場：「特朗普甚至在市場收市前最後一刻仍在散佈假新聞以影響油價。繼續吧，沒人再相信你的話了！」

加利巴夫是伊朗國內的保守派政治人物，自2020年起出任伊朗伊斯蘭議會議長。加利巴夫曾擔任革命衛隊空軍司令、警察總監及擔任德黑蘭市長12年之久。