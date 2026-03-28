歐盟11月起對境外小包裹徵收處理費　應對中國平台廉價商品洪流

據法媒報道，為針對中國廉價電商平台商品大量湧入，歐盟議會與歐盟理事會投票通過，將自11月1日起對來自歐盟以外的小型包裹徵收處理費。



根據決議，歐盟委員會將設定統一處理費，預計約為每件包裹2歐元。此費用將疊加於已定於7月生效的關稅之上（針對價值150歐元以下的包裹，每件徵收3歐元）。

2025年有590萬件此類包裹進入歐盟，其中90%源自中國。監管機構認為包裹數量過於龐大，導致海關難以逐一展開安全檢查，又有消費者團體主張逾九成來自中國折扣平台的商品含有歐盟禁用化學物質。

資料圖片：中國的商品生產綫。（Getty）

據德國貿易協會（HDE）數據，僅Shein與Temu兩個平台，每日送往德國的包裹就達40萬件，2024年營收約27至33億歐元，2025年有超過1400萬德國消費者曾在此類平台購物。

新收取的處理費部份將用於增聘海關人員。此外，新規亦設定罰則：自2028年起，若企業遭證實向歐盟輸出危險商品，最高可處以其對歐盟年出口收入6%​的罰款。歐洲消費者組織（BEUC）對此表示歡迎，指出問題商品包括可能導致兒童窒息的致命玩具及「浸透禁用化學品的紡織品」。