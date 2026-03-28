特朗普談沙特王儲：他沒想到會來拍我馬屁　不得不對我好一點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月27日在佛羅里達州邁亞密舉行的沙特投資會議上，除了談到沙特國王父子是「很棒的人」外，還指沙特領導層一度以為美國是個死氣沉沉的國家（意指拜登執政時期），至現時美國「炙手可熱」，特朗普指「他沒想到會來拍我馬屁…… 不得不對我好一點」，外媒稱這番言論指向沙特王儲穆罕默德。



在演講期間，特朗普談到沙特國王薩勒曼（King Salman）及其子穆罕默德（Mohammed bin Salman），他說道「我們剛剛提到的那位沙特國王、未來沙特國王，我也很喜歡沙特國王，他是個了不起的人…… 那時他身體還不太好，那是很久以前的事，他現在很好，有次我坐在他旁邊，他抓住我以起來，他們說這是他唯一一次抓住別人。」

2025年5月13日，特朗普與沙特王儲在利雅德會面。（Reuters）

他稱「我想他喜歡我，他確實喜歡我，現在仍然喜歡我，他是個很棒的人，代我向他問好。他很棒，兒子（沙特王儲穆罕默德）也很優秀。」

特朗普再說「不久前，我們聚在一起時，他看著我說，你知道嗎，這不可思議，一年前，你們是個死氣沉沉的國家。現在，你們是世界上最炙手可熱的國家。」

特朗普續說「他沒想到這一切會發生，他沒想到會來拍我馬屁，真沒想到，他想這不過是另一個失敗的美國總統，國家每況愈下，但現在他不得不對我好一點。你跟他說他最好對我好一點。他必須這麼做。」這番言論被指是指向沙特王儲穆罕默德，他曾在2025年11月訪美，會見特朗普。