特朗普是自戀狂？　從美鈔印其簽名　到大樓與戰艦以其命名

美國財政部近日宣布，計劃在所有新發行的美國紙幣上印上總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的簽名。此舉對於在任總統而言屬於首次，因為美國紙幣傳統上是由財政部長和國庫部長共同簽署。據英媒報道，這只是特朗普將自己的名字和肖像印在美國文化機構上的最新例子。



據英國《天空新聞》（Sky News）3月27日報道，美國財長貝森特（Scott Bessent）在一份聲明中表示：「沒有什麼比印有特朗普總統名字的美元鈔票更能體現我們偉大國家和特朗普總統的歷史性成就了。」

圖為2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署行政命令和公告時的簽名。（Reuters）

美國和平研究所（Institute of Peace）

2025年12月，在經過一場曠日持久的控制權爭奪戰後，特朗普政府將美國和平研究所更名為唐納德·J·特朗普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace），並在其總部大樓上加上特朗普的全名。

2025年12月3日，美國總統特朗普（Donald J. Trump）的名字出現在位於華盛頓的美國和平研究所（United State Institute of Peace，USIP）總部大樓的外牆上。（Getty）

美國國務院表示，更名是為了「體現我們國家歷史上最偉大的交易撮合者（dealmaker）」。

在特朗普重返白宮後，其領導的政府效率部（DOGE）接管這間非營利組織並幾乎將其關閉近九個月後，該組織更名了。

甘迺迪中心（The Kennedy Center）

2025年12月，甘迺迪中心將特朗普的名字加入這座由國會指定為紀念前總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）的表演藝術中心。

中心正式更名為「唐納德·J·特朗普和約翰·F·甘迺迪表演藝術中心」（The Donald J Trump and The John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts）。

2025年12月19日，美國華盛頓，約翰·F·甘迺迪表演藝術中心正式將總統特朗普（Donald J. Trump）的全名添加到建築物名稱上。（Getty）

特朗普2025年2月被任命為甘迺迪中心的主席。

該中心表示，此次更名體現了特朗普為重振該機構所做的努力。

包括民主黨國會議員和一些歷史學家在內的批評者則認為，只有國會有資格更改該機構名稱。

新型戰艦

2025年12月，特朗普宣布海軍計劃建造一種新型的3萬至4萬噸級大型水面戰艦，並稱其將「應對現代海上衝突的現實」。

特朗普表示，特朗普級戰艦將有助於打造一支由先進戰艦組成的新型「黃金艦隊」。

特朗普指：「它們將是速度最快、體型最大，而且比以往建造的任何戰艦都強大100倍。」

2025年12月22日，美國佛羅里達州棕櫚灘，總統特朗普（Donald Trump）在海湖莊園向媒體發表聲明，宣布建造「特朗普級」（Trump class）戰艦。（Getty）

這些戰艦目前正處於設計階段，首艘「無畏號」（USS Defiant）計劃於2030年代初建造。

特朗普提到，這艘軍艦將配備高超音速導彈、核子巡航導彈、電磁軌道炮和高功率雷射。這些技術目前正處於海軍的不同研發階段。

2026年3月11日，美國肯塔基州，總統特朗普（Donald Trump）訪問Verst物流公司期間做出手勢。（Reuters）

特朗普帳戶

2026年1月，特朗普推出由政府支持的美國新生兒投資帳戶，並呼籲美國企業為員工的家庭帳戶繳款。

特朗普表示：「我相信，幾十年後，特朗普帳戶將被銘記為有史以來最具變革性的政策創新之一。」這項活動吸引了許多新生嬰兒家庭參與，旨在宣傳特朗普政府提倡生育的家庭理念。

2026年1月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在「特朗普帳戶峰會」上發表演說前登台。（Getty）

這些新生嬰兒投資帳戶是根據特朗普2025年提出的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）設立的。