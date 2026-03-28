特朗普揚言再襲伊朗數千目標　傳調派「喬治布殊號」 美軍增至5萬

美國持續向中東增派軍事力量，在與伊朗談判之餘，預告軍事行動可能進一步升級。美國總統特朗普（Donald Trump）警告戰爭尚未結束，揚言再打擊伊朗境內3554個目標；與此同時，美軍喬治布殊號航空母艦（USS George H.W. Bush）據報將部署至中東，接替日前發生火災的福特號（USS Gerald R. Ford）。



特朗普3月27日在邁阿密舉行的未來投資倡議峰會稱，戰爭尚未結束，美軍在伊朗境內仍有3554個目標需打擊，指很快會完成。

在衝突第29天，美以聯合空襲伊朗西部造成至少20人死亡，伊朗則襲擊沙特阿拉伯空軍基地，傳出10多名美軍受傷的消息。

2026年3月27日，美國總統特朗普在邁阿密舉行的未來投資倡議峰會發言。（Reuters）

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述美國官員說法指，喬治布殊號將部署至美國中央司令部管轄區域，或加入對伊朗軍事行動。該航母打擊群已於本月完成訓練，具備參與重大戰鬥行動準備。

同屬打擊群的三艘導彈驅逐艦，主要負責防空、反潛與反艦作戰。羅斯號（USS Ross）已從維珍尼亞州出發，庫克號（USS Donald Cook）與梅森號（USS Mason）本週亦離開佛羅里達。

圖為美軍航空母艦「喬治布殊號」（FB@USS George H.W. Bush (CVN 77)﻿）

中東美軍增至5萬人

此外，第31海軍陸戰隊遠征部隊搭乘的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）從日本出發，目前停泊於印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）；第11海軍陸戰隊遠征部隊則搭乘「拳師號」兩棲攻擊艦（USS Boxer）從加州啟程；而第82空降師傘兵則透過C-17運輸機以空運方式部署至科威特等地，3支部隊總計將使駐中東美軍增至5萬人。