教宗良十四世就任後首赴歐洲　時隔488年再有教宗訪摩納哥

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）3月28日出訪歐洲，他在當地上午乘直升機飛抵摩納哥，並在機場受到摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）和親王妃夏琳（Princess Charlene）迎接。今次是時隔488年再有天主教教宗正式訪問摩納哥，引發外界關注，上一次訪問追溯到1538年的教宗保祿三世（Pope Paul III）。



今次是良十四世就任教宗後首次來到歐洲，他抵達後先是前往摩納哥親王宮參加歡迎儀式，隨後禮節性拜會阿爾貝二世，他之後在親王宮殿的陽台上向到場信眾致意，並發表講話，其中有談到「貧富差距日益擴大」的現象，並批評「不公正的權力結構與罪惡的體制，在貧富之間、特權階級與被遺棄者之間、友敵之間掘出難以逾越的鴻溝」。

梵蒂岡（Vatican）表示當天的活動還包括在主教座堂會見當地天主教團體、在聖德沃塔堂探望青年和慕道者，以及在路易二世體育場舉行彌撒，教宗良十四世預計於當天下午返回梵蒂岡。

良十四世去年11月選擇前往土耳其和黎巴嫩，作為就任教宗後的首個訪地點，今年4月將展開為期10天的非洲之行。