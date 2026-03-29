萬斯成保守派政治行動大會首選2028共和黨總統人選 魯比奧列第二
撰文：張涵語
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根據3月28日（周六）公布的一項「2028年總統候選人」非正式民意調查，美國副總統萬斯（JD Vance）在今年的投票中被「保守派政治行動大會」（Conservative Political Action Conference，CPAC）選為最有可能成為總統的共和黨候選人，國務卿魯比奧（Marco Rubio）位列第二。
路透社報道，在超過1600名參與投票的與會者中，約有53%人選擇萬斯，魯比奧則以35%的得票率位居第二。除萬斯與魯比奧之外，其他候選人的得票率均未超過2%。
保守派政治行動大會是共和黨國會議員、活動人士以及總統潛在候選人的重要年度聚會。雖然CPAC的年度意向投票結果並不一定能準確預測最終候選人，但這項投票結果可以反應特朗普（Donald Trump）MAGA陣營支持者目前的意願。
在去年舉行的CPAC大會上，萬斯在非正式民意調查中以61%的得票率領先，緊隨其後的是白宮前首席戰略師班農（Steve Bannon），得票率為12%。去年得票率僅為3%的魯比奧，今年因在委內瑞拉、伊朗等行動中扮演重要的外交角色，使得影響力顯著提升。
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