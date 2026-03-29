美國再爆No Kings示威　預計逾900萬人參加　明尼蘇達州將成焦點

美國多個城市3月28日（周六）再有「No Kings」示威遊行，抗議特朗普（Donald Trump）政府的移民政策、不斷上漲的生活成本及伊朗戰爭。主辦單位表示，全美50個州已登記逾3100場活動，預計將有超過900萬人參加，或會成為美國史上規模最大的示威活動之一，而明尼蘇達州將成為焦點。



綜合外媒報道，今年1月，總統特朗普史無前例地在明尼阿波利斯及其週邊地區部署數千名武裝移民執法人員，以拘留和驅逐非法移民，導致與當地居民發生激烈衝突。聯邦探員在行動中已擊斃兩名美國公民。

2026年3月28日，在明尼蘇達州聖保羅市，人們參加「No Kings」抗議示威活動，反對特朗普（Donald Trump）政府的政策。（Reuters）

特朗普強硬的移民執法行動僅是抗議者不滿清單中的一項，該清單還包括伊朗戰爭，以及以及因能源價格飆升而導致的生活成本上漲。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）稱這些抗議活動是「左翼資金網絡」的產物，幾乎沒有得到任何真正的公眾支持。傑克森在一份聲明中表示，「唯一關心這些『盲反特朗普症候群』活動的人，是那些拿錢報道的記者。」共和黨官員亦稱這些活動為「仇恨美國集會」。

2026年3月28日，在明尼蘇達州聖保羅市，一名示威者在「No Kings」示威活動中手舉抗議標語，反對特朗普（Donald Trump）政府的政策。（Reuters）

明尼蘇達州的組織者告訴州政府官員，他們預計將有10萬人聚集在州議會大廈廣場，而去年6月的集會則吸引約8萬人參加。