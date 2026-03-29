法國警方制止巴黎美國銀行外炸彈襲擊　男子試圖引爆裝置時被捕

法國警方3月28日（周六）凌晨在巴黎一家美國銀行（Bank of America）外阻止一宗疑似炸彈襲擊事件，並逮捕一名正準備引爆自製爆炸裝置的男子。法國反恐檢察官辦公室表示，已立即接手此案的調查，並確認嫌犯已遭警方拘留。



法媒報道，事件於凌晨約3點30分左右，發生在巴黎第8區一棟美國銀行大樓前。警方在男子放置完一個由約5公升疑似燃料液體及引爆設備組成的裝置後，隨即將其逮捕。

據悉，這名疑犯稱自己是透過Snapchat被招募參與這項行動，報酬為600歐元（約5409港元）。他還有另一名男子同行，但當警方趕到現場時，該名同行男子已逃離現場。

初步評估顯示，點火裝置內裝有650克的爆炸性粉末。整個裝置目前已被送往巴黎警方法醫學實驗室進行全面分析。法國反恐檢察官辦公室表示，調查涉及「與恐怖活動有關的縱火或其他危險手段的破壞未遂行為」，以及「恐怖主義犯罪陰謀」。

自中東戰爭爆發以來，歐洲各國一直高度警惕針對伊朗異議人士、猶太教堂以及美以利益的潛在攻擊。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，目前法國「警戒程度比以往任何時候都更高」。