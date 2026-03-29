敘利亞總統首訪英德兩國　恢復政治經濟雙邊關係

敘利亞總統沙拉（Ahmed Al Sharaa）下週訪問德國和英國，這是他上任以來首次訪問這兩個歐洲主要國家。



法媒引述敘利亞官媒報道，敘利亞總統府宣布，沙拉會在來臨周一和二（3月30和31日）訪問德英兩國。

總統府說，沙拉訪問期間將與兩國高級官員會晤，商討發展雙邊關係的方式。

德國政府發言人上周五（27日）說，沙拉即將訪德，並與德國總理默茨（Friedrich Merz）會談。

資料圖片：2025年2月4日，敘利亞新任臨時總統沙拉和土耳其總統艾爾多安抵達土耳其安卡拉總統府，出席聯合記者會。（Reuters）

柏林稱，兩國領導人會談涉及敘利亞經濟穩定、重建、能源、加強德敘雙邊經濟關系，以及敘利亞重返國際金融體系和在德敘利亞人回國等課題。

沙拉2024年12月領導反政府武裝組織推翻原阿薩德政權，隨後出任敘利亞過渡總統。他上台後，開始推動緩和敘利亞與歐洲各國關係。

德國去年3月重開駐大馬士革大使館，敘利亞也於今年2月在德國波恩（Bonn）開設領事館。

英國則在去年7月宣布恢復與敘利亞的外交關係。倫敦說，與大馬士革開展接觸旨在支持敘利亞政治過渡、協助經濟復蘇、打擊極端組織ISIS、減少非法移民，以及解決化學武器問題。

文章獲《聯合早報》授權轉載

