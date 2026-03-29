敘利亞總統首訪英德兩國 恢復政治經濟雙邊關係
撰文：聯合早報
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敘利亞總統沙拉（Ahmed Al Sharaa）下週訪問德國和英國，這是他上任以來首次訪問這兩個歐洲主要國家。
法媒引述敘利亞官媒報道，敘利亞總統府宣布，沙拉會在來臨周一和二（3月30和31日）訪問德英兩國。
總統府說，沙拉訪問期間將與兩國高級官員會晤，商討發展雙邊關係的方式。
德國政府發言人上周五（27日）說，沙拉即將訪德，並與德國總理默茨（Friedrich Merz）會談。
柏林稱，兩國領導人會談涉及敘利亞經濟穩定、重建、能源、加強德敘雙邊經濟關系，以及敘利亞重返國際金融體系和在德敘利亞人回國等課題。
沙拉2024年12月領導反政府武裝組織推翻原阿薩德政權，隨後出任敘利亞過渡總統。他上台後，開始推動緩和敘利亞與歐洲各國關係。
德國去年3月重開駐大馬士革大使館，敘利亞也於今年2月在德國波恩（Bonn）開設領事館。
英國則在去年7月宣布恢復與敘利亞的外交關係。倫敦說，與大馬士革開展接觸旨在支持敘利亞政治過渡、協助經濟復蘇、打擊極端組織ISIS、減少非法移民，以及解決化學武器問題。
文章獲《聯合早報》授權轉載
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